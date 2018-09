Tahun Ini Rupiah Anjlok, Ekonom Sebut Tetap Lebih Parah Krisis Ekonomi 1998

TRIBUNJABAR.ID - Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menimbulkan anggapan kondisi ekonomi Indonesia pada saat ini lebih buruk dari tahun 1998.

Dilansir TribunWow.com dari Kompas.com, Rabu (5/9/2018), Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual memastikan depresiasi atau pelemahan rupiah yang terjadi pada saat ini berbeda dengan depresiasi rupiah di tahun 2018.

"Pelemahan rupiah tahun ini dibandingkan 1998 yang anjloknya 80 persen dari Rp 2.500 secara tiba-tiba ya sangat jauh ya. Selain itu, waktu itu juga tidak ada kenaikan gaji sehingga daya beli masyarakatnya menurun dan harga-harga melonjak tinggi," ujar David kepada Kompas.com, Selasa (4/9/2018).

Menurut David, meski ada pelemahan rupiah, tahun ini diiringi dengan kenaikan gaji dan harga kebutuhan cukup terjaga.

Ekonom Bank Permata, Josua Pardede memaparkan kondisi fundamental ekonomi Indonesia saat ini sangat berbeda dengan kodisi ditahun 1998.

Tahun 1998, krisis ekonomi Indonesia diawali krisis mata uang bath Thailand.

Krisis diperburuk dengan pengelolaan utang luar negeri swasta yang tidak berhati-hati.

Selain itu penggunaan utang jangka pendek sebagai pembiayaan usaha jangka panjang pada usaha domestik ikut memperparah kondisi ekonomi Indonesia.

"Krisis utang swasta tersebut yang kemudian mendorong tekanan pada rupiah di mana tingkat depresiasinya mencapai sekitar 600 persen dalam kurun waktu kurang dari setahun, dari Rp 2.350 per dolar AS menjadi Rp 16.000 per dolar AS," jelas Josua.

Josua menambahkan, pengelolaan utang luar negeri swasta pada saat ini cenderung lebih berhati-hati.