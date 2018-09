Ping Pong Club Perkenalkan Subkultur Musik Asal Britania

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Bicara soal aliran musik dengan orang Bandung memang tak pernah ada habisnya. Kreativitas dan seni yang out of the box selalu diciptakan dan didapatkan dari musisi Bandung.

Berbagai band indie di Bandung bisa Anda temukan apapun alirannya. Menariknya, setiap band indie memiliki pendengar setia yang selalu hadir di setiap gelaran konsernya.

Kini hadir juga band Ping Pong Club yang merupakan merupakan unit Indie Pop / Electro Pop yang dibentuk di Kota Bandung pada pertengahan 2017 oleh Hariz Lasa dan Muhammad Rizky.

Nama band ini memang cukup unik dan tentunya digawangi oleh musisi muda yang kreatif.

"Ide munculnya yaitu karena kami mencintai ranah subkultur musik di Britania Raya, mulai dari generasi Sarah Records hingga The Beatles," ujar Rizky pada keterangan tertulis yang diterima Tribun Jabar, Rabu (5/9/2018).

Dilantik jadi Gubernur, Ini Rekam Jejak Ridwan Kamil di Pilgub Jabar yang Penuh Lika-liku https://t.co/2pvLZzzMBo via @tribunjabar — Tribun Jabar (@tribunjabar) September 5, 2018

• Bojan Malisic Alami Cedera Saat Hadapi Mitra Kukar, Begini Kondisinya Menurut Dokter Tim

Atas dasar kesamaan itulah, mereka bersepakat membawa dan memutuskan untuk mengemas kembali subkultur musik di Britania Raya tersebut ke dalam musik Ping Pong Club, namun dengan tambahan nuansa electro pop yang eklektik.

Kemudian Rizky dan Hariz mengajak Fasya Suryadini, Muhammad Iqbal, dan Satrio Adi Nugroho, ke dalam formasinya. Kemudian, perjalanan Ping Pong Club pun dimulai.

Walaupun masih terbilang baru, namun Ping Pong Club sudah bekerja sama dengan dua label rekam dari luar negeri yaitu label perusahaan rekaman asal California, Dreamtime Palace, dan label rekaman asal Jepang, Aesthetic City Records.

Aesthetic City Records juga merupakan sister label dari Hope You Smile Records yang merilis Ikkubaru di Jepang.

• Indie Pop asal Bandung Ping Pong Club Rilis Single Kedua ‘Skylight’

• Hari Pelanggan Nasional 2018, XL Axiata Beri Layanan Gratis dan Penawaran Khusus untuk Pelanggan