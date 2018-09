IHSG Diperkirakan Melemah Hari Ini

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Rabu (5/9) hari ini diproyeksi bakal melanjutkan pelemahan.

Bursa saham saat ini dinilai masih minim sentimen positif.

Berdasarkan data RTI, pada penutupan perdagangan Selasa (4/9/2018), IHSG tercatat masih melemah hingga 1,04% ke level Rp 5.905,30.

Sementara, total net sell investor asing mencapai Rp 428,48 miliar.

Analis Binaartha Sekuritas Muhammad Nafan Aji mengungkapkan, indeks pada Rabu (5/9/2018) bakal kekurangan sentimen positif baik dari domestik maupun eksternal. Bahkan, sentimen negatif eksternal justru cenderung mengalami peningkatan.

"Misalnya perang dagang antara AS dengan Tiongkok, krisis finansial Turki, Venezuela dan Argentina, serta adanya sentimen kenaikan suku bunga The Fed pada bulan ini, menyebabkan para pelaku pasar lebih cenderung memilih untuk wait and see," kata Nafan seperti dilansir Tribunjabar.id dari Kontan.co.id, Selasa (4/9/2018)

Selain itu, Nafan menilai sudah terlihat pola downward bar yang mengindikasikan adanya potensi pelemahan pada pergerakan indeks saham, sehingga indeks berpeluang menuju ke area support.

Untuk itu, perdagangan Rabu (5/9/2018) diperkirakan bakal bergerak pada level support 5.870-5.834 dan resistance 5.959-6.014, dengan kecenderungan melemah.

Adapun rekomendasi saham dari Binaartha adalah, PT Astra International Tbk (ASII), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN), PT Elnusa Tbk (ELSA), PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) dan PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG). (Kontan/Intan Nirmala Sari)