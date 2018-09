Zohri Atlet Lari Indonesia Berprestasi Kini Jadi Relawan, Unggah Video Ajak Warga Lombok Bangkit

TRIBUNJABAR.ID - Atlet lari Indonesia, Lalu Muhammad Zohri bergabung dengan relawan Palang Merah Indonesia seusai mengikuti ajang Asian Games 2018.

Dalam ajang tersebut, Lalu Muhammad Zohri bersama tiga rekannya meraih medali perak Asian Games 2018 dari atletik nomor lari estafet 4x100 meter putra.

Seusai mencatatkan prestasi gemilang itu, Lalu Muhammad Zohri langsung memutuskan kembali ke kampung halamannya, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat.

Dilansir dari bolasport.com, Zohri juga ditemani penasihat Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) dan pelatih.

Selain menengok kondisi keluarganya, peraih meraih emas di ajang lari nomor 100 meter putra di Tempere, Finlandia ini juga terlibat dalam aksi kemanusiaan.

Zohri bergabung dengan relawan Palang Merah Indonesia agar bisa membantu korban gempa Lombok.

Kabar tersebut disampaikan oleh Lalu Muhammad Zohri melalui sebuah video yang diunggah dalam akun Instagramnya @lalusprinter_real.

Dalam video itu, Zohri mengajak masyarakat Lombok dan Nusa Tenggara Barat untuk bangkit bersama-sama dari bencana alam yang telah menimpa.

"Mari ulurkan tangan untuk Lombok-NTB. Maaf Kalo suaranya bergetar, harap maklum soalnya lebih terbiasa keliling lapangan Bukan didepan kamera. Beginilah kalo depan kamera gerogi. Selamat pagi, jangan lupa dua raka'atnya," tulis Zohri dalam unggahannya.

Akibat terlibat aksi kemanusiaan, Lalu Muhammad Zohri kembali menerima pujian dari netizen.

