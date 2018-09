Peringati Harpelnas, BNI Wilayah Bandung Gelar Pemeriksaan Kesehatan bagi Nasabah

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Siti Fatimah

TRIBUNJABAR. CO. ID, BANDUNG- PT Bank Negara Indonesia (Persero) atau BNI turut serta memeriahkan Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas).

Harpelnas dianggap sebagai simbol penghargaan tertinggi kepada seluruh pelanggan atau konsumen, termasuk nasabah.

CEO BNI Wilayah Bandung, Afien Yuni Yahya, mengatakan perayaan Harpelnas tahun ini akan menjadi sangat special bagi BNI.

Bersamaan dengan momentum itu, BNI meluncurkan kampanye besar kepada nasabah dan pegawai internal BNI terkait transformasi layanan yang akan disebut dengan "New Look, New Image".

"New Look, New Image adalah sebuah tonggak pengukuhan semangat dan citra baru BNI yang memiliki komitmen tinggi di era digital untuk selalu memberikan pelayanan yang cepat, handal, dan personalized kepada seluruh nasabah," kata Afien di sela kegiatan Harpelnas di Kantor BNI Jalan Perintis Kemerdekaan Bandung, Selasa (4/9/2018).

Pada peringatan Harpelnas kali ini, BNI Wilayah Bandung menggelar sejumlah kegiatan di antaranya pemeriksaan kesehatan bagi nasabah maupun karyawan.

Selain itu digelar sejumlah kegiatan di kampus Universitas Maranatha Bandung. (*)

• Para Menteri Ekonomi Mendadak Dikumpulkan Jokowi, 3 Hal Penting Ini yang Dibicarakan

• Penyerang Polisi di Tol Kanci Ternyata Juga Penyerang Anggota Polsek Bulakumba dan Polres Cirebon