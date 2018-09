Pada Hari Pelanggan Nasional, BNI Kampanyekan New Look dan New Image

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilda Rubiah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pada Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas), hampir semua instansi berlomba memberikan pelayanan terbaik dan kepuasan kepada para pelanggannya.

Hal itu pun dilakukan oleh PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk (BNI wilayah Bandung). BNI memberikan pelayanan, kepuasan, serta solusi bagi para pelanggan, nasabah dan konsumen bertransaksi tepat di Hari Pelanggan Nasional, Selasa (4/9/2018).

CEO COO PT BNI Wilayah Bandung, Afien Yuni Yahya mengatakan pada even rutin Harpelnas ini, setiap tahun pihaknya memberikan pelayanan berbeda-beda namun hakikatnya sama, yaitu memberikan pelayanan terbaik untuk nasabah atau pelanggan.

Yang berbeda pada tahun ini yaitu mengkampanyekan new look dan new image BNI Digital.

Melalui kempanye tersebut, PT BNI Tbk memberikan pelayanan baru yang apik berbasis digital, memberikan kemudahan dan kepuasan nasabah bertransaksi, dan membagi-bagikan gift menarik bagi pelanggan.

"Kami meluncurkan kampanye New Look dan New Image, karena BNI ingin menjawab era digital milineal dengan mentransformasikan BNI menjadi bank yang sadar tentang digital," ujar Afien kepada Tribun Jabar saat ditemui di Universitas Maranatha, Jalan Surya Sumantri, Kota Bandung, Selasa (4/9/2018).

Dengan pelayanan terbaru 2018 itu, BNI mengubah image dengan tagline #BNIitudigital New Look and New Image.

Dalam kampanye tersebut, PT BNI meluncurkan aplikasi smartphone bernama Yap! (Your All Payment), sistem pembayaran mudah, aman dan kekinian.

Suatu metode pembayaran baru sebagai alat pembayaran bertransaksi non-tunai (cashless) dan tanpa menunjukkan kartu debit/kredit nya (cardless).

Tidak seperti aplikasi pembayaran dengan smartphone lainnya, yang hanya mengandalkan uang elektronik sebagai sumber dananya, yap! menjadi yang pertama dengan menggunakan 3 (tiga) sumber dana, yaitu Kartu Debit, Kartu Kredit, dan Uang Elektronik BNI (UnikQu) sesuai pilihan pengguna saat bertransaksi.

Dengan demikian, semua pengguna smartphone dapat dengan mudah menggunakan yap! dengan sumber dana uang elektronik UnikQu.

Sehingga dalam kegiatan Harpelnas ini pun pengguna atau pelanggan mendapatkan kemudahan, dan memenuhi kebutuhan berbagai pihak, semisal transaksi antara penjual dan pembeli atau sebagainya.