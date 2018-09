Menko Perekonomian Sebut Fundamental Ekonomi Indonesia Masih Bagus, tapi Akui Kelemahan Ini

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Menko Perekonomian Darmin Nasution mengaku heran dengan sejumlah pihak yang membandingkan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS‎, dengan masa krisis ekonomi pada tahun 1998.

"Jangan dibandingkan Rp 14 ribu sekarang dengan 20 tahun lalu. Membandingkannya yang fair (adil)," ujar Darmin di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/8/2018).

Darmin menjelaskan, pelemahan rupiah pada 20 tahun yang lalu sangat drastis, di mana sebelumnya berada di posisi Rp 2.800 menjadi Rp 14 ribu per dolar AS‎.

"Sekarang dari Rp 13 ribu ke Rp 14 ribu per dolar AS, tahun 2014 itu dari Rp 12 ribu ke Rp 14 ribu. Maksud saya, cara membandingkan dijelaskan," ujar Darmin.

Menurut Darmin, fundamental perekonomian Indonesia saat ini masih dalam kondisi baik, yang tercermin dari inflasi di kisaran 3 persen dan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen.

"Kelemahan kita hanya transaksi berjalan yang defisit 3 persen, itu pun lebih kecil dari tahun 2014 sebesar 4,2 persen, masih lebih kecil juga dari Brazil, Turki, Argentina," ucapnya.

Darmin menilai, persoalan defisit transaksi berjalan bukan sesuatu penyakit baru dihadapi Indonesia, tetapi sudah terjadi‎ sejak 40 tahun yang lalu.

"Memang ini agak besar tapi enggak setinggi 2014 (desifitnya), tidak setinggi tahun 1994 hingga 1995," tutur Darmin.

Pelemahan rupiah yang saat ini di atas Rp 14.800, kata Darmin, lebih disebabkan faktor eksternal yaitu krisis keuangan di Argentina yang berdampak terhadap nilai tukar mata uang semua negara.

Tak Perlu Gerakan Cinta Rupiah

Meski nilai tukar rupiah terhadap dolar AS saat ini mengalami pelemahan yang cukup dalam, Darmin menilai tidak perlu diciptakan gerakan cinta rupiah, mengingat kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih terbilang baik.

Dengan adanya gerakan cinta rupiah yang didorong pemerintah, nantinya dapat menimbulkan kesan bahwa kondisi perekonomian saat ini mengalami keparahan.

"Jangan lah, nanti dibilang sudah gawat," ucap Darmin secara singkat.

Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesi, hari ini nilai tukar rupiah melemah ke posisi Rp 14.840 per dolar AS dari posisi kemarin Rp 14.767 per dolar AS.(*)