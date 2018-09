Kurs Rupiah Anjlok, Krisis Bisa Lebih Parah Dari 1998, Rizal Ramli: Penjelasan Sri Mulyani Basi

TRIBUNJABAR.ID - Nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat semakin melemah menjadi Rp 14.822.

Melansir dari Tribunnews, pada penutupan perdagangan kemarin, Senin (3/9/2018), rupiah ada di posisi Rp 14.815 per dolar AS.

Angka tersebut nyari menginjak Rp 15.000.

Posisi kurs Rupiah, berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia hari ini juga melemah ke posisi Rp 14.840 per dolar AS dari posisi kemarin Rp 14.767 per dolar AS.

Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dalam sebulan ini memang terus merosot.

Pakar ekonomi dan politikus Indonesia, Rizal Ramli mengatakan sudah meramalkan kemerosotan kurs rupiah sejak tahun lalu.

Ramalannya terjadi karena pemerintah tidak mengindahkan pernyataannya.

"Saya sudah bicara ini sejak setahun yang lalu, pejabat pemerintah sibuk bela diri, benar kok fundamental ekonomi Indonesia kuat, baik-baik saja," ucap Rizal Ramli kepada Tribun Jabar di Unpas Jalan Taman Sari No 6-8 Bandung, Jumat (31/8/2018).

Mantan Menko Maritim itu mengatakan Indonesia nyaris mengalami krisis finansial.

Bila hal tersebut terjadi bisa saja akan lebih parah dibandingkan 1998.