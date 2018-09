4 Hal Menarik, BNI Memberikan Pelayanan Khusus di Hari Pelanggan Nasional

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilda Rubiah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Untuk memberikan pelayanan dan kepuasan PT BNI Tbk Wilayah Bandung kepada para pelanggan atau nasabah, BNI mengadakan acara memperingati Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas).

Dengan memberikan jasa solusi BNI meluncurkan new look dan new image yaitu BNI Digital aplikasi smarphone Yup!, untuk memudahkan nasabah atau pelanggan bertransaksi, tanpa perlu ribet membawa uang tunai.

Selain itu untuk memperingati Harpelnas, BNI juga membagi-bagikan hadiah menarik, mulai voucher nonton bioskop, souvenir dan masih banyak lagi, bagi pelanggan yang betransaksi melalui Yup!

• Roy Suryo Belum Kembalikan Inventaris Negara, Berikut Isi Surat dari Kemenpora

Secara umum ada 4 (empat) hal yang ingin dicapai BNI untuk pelanggan atau nasabah pada momen Harpelnas tersebut, berikut di antaranya;

Pertama, Harpelnas sebagai bentuk apresiasi bagi pelanggan yang telah setia kepada BNI.

Kedua, BNI ingin menunjukkan bahwa BNI konsen terhadap kepuasan nasabah.

"Kepuasan nasabah ini menjadi budaya perusahaan BNI," ujar CEO PT BNI Tbk wilayah Bandung, Afien Yuni Yahya kepada Tribun Jabar saat ditemui di Kampus Maranatha Bandung, Selasa (4/9/2018).

Mengenal Habib Usman bin Yahya, Akui Nikahi Kartika Putri dan Satu Video dengan Habib Rizieq https://t.co/Tik5K1qO7y via @tribunjabar — Tribun Jabar (@tribunjabar) September 4, 2018

Ketiga, menurut Afien, BNI ingin membangun Engagement dengan nasabah.