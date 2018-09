Sukses Panaskan Penutupan Asian Games 2018, Siwon Bocorkan Foto Super Junior di Belakang Panggung

TRIBUNJABAR.ID - Boyband asal Korea Selatan, Super Junior menjadi artis yang tampil di penghujung acara Penutupan Asian Games 2018.



Mereka membawakan tiga lagu yang berhasil memanaskan penutupan pesta olahraga terbesar se-Asia itu.



Salah satu member Super Junior, Choi Siwon membocorkan foto Super Junior di belakang panggung melalui Instagram pribadinya, @siwonchoi.



Dalam foto tersebut Super Junior mengenakan baju yang digunakan saat tampil di atas panggung.



Mereka berjajar rapi dengan tangan mengepal.



Kali ini Super Junior hanya hadir sebanyak tujuh orang.



Member lainnya tengah melaksanakan wajib militer dan alasan lainnya.



Siwon menyampaikan rasa syukurnya karena bisa tampil di Closing Ceremony Asian Games 2018.



"Great honor to be a part of the Asian Games 2018 closing ceremony. An 'End' is just another word for a 'New beginning'. Let's share the energy of Asia.



(Suatu kehormatan bisa menjadi bagian Penutupan Asian Games 2018. 'Berakhir' hanyalah kata lain untuk 'Awal yang baru'. Ayo, sebarkan energi Asia)," tulisnya.

Selain itu, Siwon juga me-retweet unggahan Komite Olimpiade Internasional (IOC).



Dalam unggahan tersebut, Super Junior tengah berada persis di belakang panggung.



Mereka terlihat tengah bersiap untuk menampilkan tiga lagu andalan mereka, 'Sorry Sorry', 'Mr. Simple', dan 'Bonamana'.



IOC Media menjelaskan Presiden IOC Thomas Bach adalah penggemar boyband asal Korea Selatan yang bernaung di SM Entertainment itu.



"IOC President Thomas Bach cnfirms, "I'm a Super Junior fan", after great closing ceremony at Asian Games in Jakarta @SJofficial #SuperJunior @asiangames2018."

IOC President Thomas Bach confirms, "I'm a Super Junior fan", after great closing ceremony at Asian Games in Jakarta @SJofficial #SuperJunior @asiangames2018 pic.twitter.com/aNZ9Ug2xUp — IOC MEDIA (@iocmedia) September 2, 2018





Penampilan Super Junior



Penutupan Asian Games 2018 terlihat meriah karena bintang istimewa.

Mereka adalah boy band ternama asal Korea Selatan, Super Junior.

Sejak kedatangannya ke Indonesia beberapa hari lalu, Super Junior pun mengundang penasaran para penggemar di Indonesia.

Sejumlah foto member Super Junior pun beredar di media sosial.



Misalnya, foto Siwon Super Junior yang joging di sekitar jalanan Jakarta.



Foto tersebut diedarkan netizen yang berpapasan dan memotretnya.

Kemudian, Siwon Super Junior pun mengunggah potretnya yang berkeringat saat joging tersebut.

Penggemar di dunia maya pun semakin tak sabar setelah akun resmi Asian Games 2018, secara resmi mengumunkan Super Junior akan memeriahkan penutupan pesta olahraga se-Asia.

Tak heran, penampilan Super Junior di panggung penutupan Asian Games 2018 menambah euforia para atlet dan penonton di SUGBK, Jakarta, Kamis (2/9/2018).



Super Junior menggila melalui aksi panggung yang lincah dan terlihat gentle.

Mereka membawakan tiga lagu hits andalannya, yakni 'Sorry Sorry', 'Mr Simple', dan 'Bonamana'.

Koreografi apik dari Super Junior membuat penonton ikut berjingkrak.

Apalagi, aksi membuka jas para member Super Junior menghiptonis penonton sampai berteriak histeris.

Nah, seperti apa penampilan gentle dari Super Junior? Berikut videonya.