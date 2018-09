Lezatnya Berbagai Menu Super Brunch The 18 Restaurant, Kamu Perlu Coba!

Menu sushi yang ada di super brunch the 18 restaurant.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG -The 18 Restaurant and Lounge kembali menghadirkan brunch dengan konsep terbaru.

Adalah super brunch yang menghadirkan lebih dari 100 menu makanan mulai dari premium Australian meet, Norwegian Salmon, aneka seafood on ice, homemade Italian Pasta, hingga signature dessert.

Super Brunch yang berada di lantai 18 Trans Luxury Hotel ini akan memanjakan perut dan mata Anda karena dikelilingi aneka makanan yang tampilan dan rasanya tak perlu diragukan lagi.

Sensasi brunch yang sempurna dengan perpaduan bahan-bahan kualitas premium dan makanan yang akan dinikmati di sini dibuat oleh chef-chef berkelas internasional.

Berbagai menu super brunch disajikan dalam bentuk buffet oleh Executive Chef The Trans Luxury Hotel, Marco Medaglia dan Chef de Cuisine The 18 Restaurant and Lounge, Hakim Lukman.

"Kami memilih untuk menghadirkan makanan dengan kualitas terbaik dan display yang tentu menarik," ujar Chef Marco di Jalan Gatot Subroto No 289, Minggu (2/9/2018).

Hal yang menarik dari menu pasta yang disajikan disini adalah home made Italian Pasta yang resepnya didapatkan dari Ibunda Chef Marco sehingga menghadirkan rasa authentic Italia di Kota Bandung.

Super Brunch bisa Anda nikmati setiap hari Minggu pukul 11.30-15.30 WIB dengan harga Rp 350.000++ per orange.

Anda juga bisa menikmati free flow wines dan sparkling wines hanya dengan menambahkan Rp 250.000++ per orang untuk dua jam.