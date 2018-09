Kurs Rupiah Senin Kembali Melemah, Ekonom Khawatir Krisis Keuangan Bisa Lebih Parah dari 1998

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Nilai tukar rupiah (kurs rupiah) kembali melemah hari ini.

Bahkan pada update Senin (3/9/2018), rupiah di pasar spot melemah 0,55 persen ke Rp 14.792 per dollar Amerika Serikat (AS).

Kurs rupiah juga tak mampu menahan pelemahan setelah rilis data infalasi Agustus.

Padahal tekanan pasar mata uang Asia mereda.

Dikutip dari kontan.co.id, Senin siang ini, tinggal rupiah, dollar Hong Kong, dan Ringgit yang masih melemah terhadap the Greenback.

Sementara itu, indeks dollar pun terkoreksi dari posisi pekan lalu. Indeks yang mencerminkan nilai tukar dollar AS terhadap mata uang utama dunia ini berada di 95,11, turun dari 95,14 pada Jumat lalu.

Sementara itu, kurs tengah Bank Indonesia hari ini berada di Rp 14.767 per dollar AS, melemah dari posisi Rp 14.711 per dollar AS akhir pekan lalu.

Beberapa waktu lalu, Ekonom yang juga mantan menteri Rizal Ramli, menghawatirkan jika terjadi krisis keuangan tahun ini, dampaknya bisa lebih parah dibandingkan krisi keuangan pada 1998.

"Hari ini nyaris krisis finansial, sudah setengah lampu merah," ujar Rizal saat ditemuin Tribun Jabar di Kampus Unpas Jalan Taman Sari No 6-8 Bandung, Jumat (31/8/2018).

Menurutnya, ada perbedaan krisis pada 1998 dengan yang terjadi saat ini.