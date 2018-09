Keseruan Perjalanan Panjang Naratas Akar, Atap Class Eurasia 2018 ke Helsinki, Oslo, dan Kuching

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Kemal Setia Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sebagai sarana atau ruang belajar untuk berbagi beragam wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan wacana seni dan kreativitas, Atap Class terus berupaya melakukan riset yang mencari, memetakan, dan mengembangkan potensi seni dan kreativitas.

Kini, masyarakat Bandung bisa manyaksikan sekaligus merasakan langsung Atap Class Eurasia 2018 yang digelar di Bandung Creative Hub, Jl. Laswi no. 7, Bandung mulai Senin (3/9/2018) hingga Jumat (7/9/2018).

Dalam event itu, masyarakat mendapat suguhan menarik tentang perjalanan Naratas Akar Atap Class Eurasia 2018 ke Helsinki, Oslo, dan Kuching yang membawa banyak kisah yang harus dibagi secara luas ke masyarakat, terutama kepada komunitas musik, akademisi, korporasi, dan pemerintah, dengan harapan bisa menjadi semakin kuatnya kebersamaan pengelolaan industri musik dan budaya di Indonesia. Karena keterpaduan antara musisi, akademisi, pemerintah, dan kelompok masyarakat lainnya merupakan salah satu kunci kemajuan industri musik di ranah global. Kesadaran untuk memainkan peran masing-masing dalam pola kolaboratif, telah membangun spirit keterbukaan atas berbagai kemungkinan baru pembangunan ranah musik Indonesia.

Naratas Akar, Atap Class Eurasia 2018 di Bandung Creative Hub, Jalan Laswi, Senin (3/9/2018). (Tribun Jabar/Kemal Setia Permana)

Semua itu disajikan di Bandung Creative Hub dalam program-program pameran foto perjalanan Naratas Akar Atap Class Eurasia 2018, movie screening, talkshow, expert meeting dengan tema “Kehancuran Industri Musik Indonesia”, Skill Skool Kelas Musik Elektronik, Kelas Merchandising, dan Kelas Sleborisme, serta Creative Market.

Naratas Akar, Atap Class Eurasia 2018 merupakan sebuah program eksplorasi sejarah dan akar musik indie Kota Bandung yang berhasil dirilis Atap Class.

Program ini mencakup presentasi tiga penulis Atap Class di ajang Modern Heavy Metal‎ Conference (MHMC) 2018 yang digelar di Aalto University, Helsinki, Finlandia;

eksplorasi industri musik Oslo, Norwegia; dan eksplorasi Rainforest Fringe Festival di Kuching, Malaysia. Perjalanan tersebut berlangsung dari 25 Juni hingga 8 Juli 2018 dan hasil penelitian akan berkorelasi erat dengan penulisan buku ”Bandung Bawahtanah' yang digarap sejak 2016 oleh kolektif Atap Class.

Tiga penulis Atap Class yang berangkat adalah Astria Fadhilah Primantari, Dini Nurdiyanti, dan Hinhin Agung Daryana. Di MHMC 2018, ketiga penulis mendapat slot istimewa bernama 'Indonesia Insights” di hari pertama konferensi.

Astria mempresentasikan tema “Bandung Underground Electronic Music Scene Language of Frequency”, Dini dengan tema ”Bandung Clothing Industries Roots, Pride, and Movements", dan Hinhin dengan tema ”Sundanese Metal The Symbolic Movements of Cultural ldentity".