Saat Ulang Tahun Viking Persib, Vokalis Band Don Lego: Yuk, Kita Sekarang (Lebih) Dewasa

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferdyan Adhy Nugraha

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Vokalis Band Don Lego, Don Kumbang, memberikan ucapan selamat kepada Viking Persib Club (VPC) yang berulang tahun ke-25.

Di sela-sela acara perayaan ulang tahun Viking di Pantai Pangandaran, Don Kumbang, berharap kelompok suporter terbesar Persib Bandung ini bisa semakin jaya di masa datang.

"Selamat buat Viking yang sekarang annivesary yang ke-25 tahun. Semoga tetap kompak, tetap jaya di udara. Ini acara bertema turn into gold, meriah banget, luar biasa banget. Terbaik pokoknya. Semoga ke depannya bisa mengadakan di Bandung, harapan saya, I love you all. Kabeh dulur," ujar Dob Kumbang, Minggu (2/9/2018l).

Sebagai bobotoh, Don Kumbang pun selalu menyimak perjalanan Viking dari awal berdiri hingga besar seperti sekarang.

• Diusir Keluar Lapangan, Kylian Mbappe Tantang Wasit Saat PSG Kontra Olympique

• Waduk Jatigede Surut, Warga Punguti Puing-puing Rumah yang Dulu Tergenang

Menurutnya, perkembangan Viking sangat luar biasa dan signifikan.

"Sampai sampai sekarang sudah banyak, distrik-distrik viking di luat negeri. Alhamdulilah ada Viking Jepang, (Viking) ada di mana-mana, banyak banget. Ya, mudah-mudahan ke depannya ada di distrik Viking di Eropa," katanya.

Ia juga mengimbau seluruh bobotoh untuk bisa menjadi suporter yang lebih dewasa lagi.

Ia berharap bobotoh tidak gampang terprovokasi oleh suporter lawan dan menyarankan untuk menyalurkan energi ke hal yang positif.

"Iimbauan saya buat para bobotoh, yuk kita sekarang dewasa, kota menjadi lebih baik lagi terus kalau bisa mah kalau rival kita menghina atau apa-apa, jangan ditanggapi, buang-buang waktu, buang-buang energi. Yang penting kita mah tonjolkan sama semua orang, pecinta bola, bahwa kita itu kreatif disipilin, harus yang terbaik saja menjadi suporter," ucapnya. (*)