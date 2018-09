Pelukan Al Ghazali 'Menyatukan' Ahmad Dhani dan Maia Estianty, El dan Dul Pun Tersenyum

TRIBUNJABAR.ID - Al Ghazali, El Rumi, dan Abdul Qodir Jaelani tampak tersenyum lebar.

Mereka mengekspresikan kebahagiaan di tengah-tengah reuni keluarga.

Walaupun orangtua kandungnya sudah pisah, tapi kini Ahmad Dhani dan Maia Estianty bertatap muka kembali bersama ketiga anaknya.

Momen ini terlihat dari unggahan foto-foto pada akun Instagram Maia Estianty.

Maia Estianty memamerkan potretnya bersama Ahmad Dhani, anak-anaknya.

Melalui keterangan fotonya, Maia Estianty tengah merayakan ulang tahun putra sulungnya, Al Ghazali, sekaligus putra bungsunya yang akrab disapa Dul Jaelani.

Maia Estianty pun memanjatkan doa untuk untuk kebaikan dan kesehatan anaknya.

"Kebahagiaan itu untuk anak.

Happy birthday @alghazali7 and @duljaelani , semoga selalu sukses, sehat, makmur, sholeh, selamat dunia akhirat, beruntung, berhati karim,

dermawan, jenius, kreatif, selalu diberi kemudahan di setiap jalan, dijauhkan dari orang2 jahat, dekat dengan orang2 baik, nasib baik.

Perayaan bareng.. (only one person is not in the picture) thank you Om Dad, We love you," tulis Maia Estianty.

Ada dua kue yang tersaji di depan mereka.