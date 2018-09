Pameran Buku Murah di Mizan Langsung Diserbu Pencinta Buku

Sejumlah pengunjung antusias berdatangan ke pameran buku diskon di Jalan Cinambo No 146, Cisaranten Wetan, Bandung, Sabtu (1/9/2018).

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Resi Siti Jubaedah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pameran diskon buku, Out Of The Boox yang digelar PT Mizan Media Utama sejak kemarin, Jumat (31/8/2018) langsung diserbu para pencinta buku.

Pameran buku murah Mizan yang digelar di Gedung Mizan Distribusi, Jalan Cinambo No 146, Cisaranten Wetan, Bandung, itu menyajikan buku novel, buku anak-anak, hingga mainan anak-anak.

Berdasarkan pantauan Tribun Jabar, terlihat para pengunjung dari berbagai kalangan, mulai anak-anak, hingga orang tua, tampak fokus memilih buku yang akan dibeli.

Sinda Oktavian (32), pengunjung asal Ujung Berung, mengatakan, ia bersama suami dan kedua anaknya merasa senang dengan pameran buku murah ini.

"Senang sekali, sudah murah diskon pula. Saya tahu pameran ini dari sosial media, dari temen juga. Cuman saya telat datang ke sini, jadi buku yang saya cari sudah habis," ujar, Sinda Oktavian saat ditemui Tribun Jabar, di Gedung Mizan Distribusi, Sabtu (1/9/2018).

Hal serupa juga dirasakan oleh pengunjung asal Jatinangor, Devi Indriasari (33), yang hendak berbelanja buku, bersama suami dan kedua anaknya.

"Kalau saya langganan Mizan, soalnya bagus dan seru buku-bukunya dan murah. Pas ada diskon saya senang banget, karena buku yang saya mau kemarin-kemarin masih mahal, pas beli disini jadi murah," ujar Devi Indriasari.

Pameran buku murah Mizan yang digelar mulai 31 Agustus hingga 11 September 2018 in setiap harinya buka mulai pukul 09.00 hingga pukul 16.00 WIB. (*)