Keren! Mahasiswa Indonesia ini Lolos jadi Finalis X-Factor Jerman, Sukses Ungguli 1.200 Peserta Lain

TRIBUNJABAR.ID, BERLIN - Publik Tanah Air patut berbangga.

Pasalnya, seorang mahasiswa Indonesia bernama Yehezkiel Dayen Julio Lasut berhasil lolos jadi finalis ajang pencarian bakat menyanyi X-Factor Jerman.

Dilansir TribunJabar.id dari laman resmi Kementerian Luar Negeri RI, Yehezkiel berhasil menyisihkan sekitar 1.200 peserta lain dalam ajang tersebut.

Untuk menjadi finalis, remaja berdarah Manado ini harus melewati tahapan pre-casting, casting, dan 7 ronde audisi.

Lagu "Is This Love" dari Bob Marley yang dinyanyikan Yehezkiel dalam audisi terakhirnya, sukses membawa dia lolos jadi finalis X-Factor Jerman.

"Saya akan berusaha maksimal untuk memberikan yang terbaik dan let God do the rest," kata Yehezkiel, mengutip dari kemlu.go.id.

Diketahui, X-Factor Germany merupakan salah satu ajang pencarian bakan menyanyi terbesar di Jerman dan diadakan di Kota Köln.

Masih melansir dari kemlu.go.id, Yehezkiel Dayen Julio Lasut merupakan mahasiswa Indonesia yang kini tengah mengenyam pendidikan Bachelor jurusan International Management di Hochschule Rhein-Main Wiesbaden.

Ia sudah tinggal di Jerman selama empat tahun.

Adapun alasan Yehezkiel mengikuti X-Factor Jerman, tidak lain karena adanya keinginan untuk menyalurkan hobi bernyanyi.