Bursa Transfer Pemain
Daftar Lengkap Bursa Transfer Pemain Liga Spanyol 2018-2019
Bursa transfer Liga Spanyol untuk kompetisi 2018-2019 resmi ditutup pada Jumat (31/8/2018) pukul 23.59 waktu setempat.
Twitter @FCBarcelona
Arturo Vidal tiba di Barcelona
TRIBUNJABAR.ID - Bursa transfer Liga Spanyol untuk kompetisi 2018-2019 resmi ditutup pada Jumat (31/8/2018) pukul 23.59 waktu setempat.
Praktis tidak ada perekrutan sensasional yang dilakukan klub-klub Liga Spanyol pada hari deadline.
Sebuah transfer super untuk menggantikan Cristiano Ronaldo, yang diharapkan dilakukan oleh Real Madrid, tidak menjadi kenyataan.
Paling hanya ada Quincy Promes, winger Spartak Moskva, yang resmi pindah ke Sevilla pada hari terakhir bursa transfer.
Juga ada kejutan keberhasilan Real Betis menggaet Giovani Lo Celso dari Paris Saint-Germain dan Levante meminjam Borja Mayoral dari Real Madrid.
Berikut daftar lengkap bursa transfer Liga Spanyol 2018-2019
ALAVES
- Masuk: Baston (Swansea, pinjam), Cristian (Rudes, kembali), Guidetti (Celta, 4 juta euro), Jony (Malaga, pinjam), Segado (Rudes, kembali), Twumasi (Astana), Ximo Navarro (Las Palmas), Tomas Pina (Club Brugge), Calleri (Deportivo Maldonado), Brasanac (Betis)
- Keluar: Alexis (Al-Ahli), Anderson (Sochaux, pinjam), Krkic (Stoke City, kembali), Cinari (Istra, pinjam), Christian (Deportivo), Demirovic (Sochaux, pinjam), El Haddadi (Barcelona, kembali), Entrena (Omonia Nicosia), Hernandez (Real Sociedad, kembali), Katai (Chicago Fire), Madran (Valencia, kembali), Munoz (Oviedo, pinjam), Nando (Sochaux, pinjam), Pedraza (Villarreal, kembali), Perez (Espanyol, kembali), Pina (Club Brugge, kembali), Rafa Navarro (Sochaux, kembali), Rafa Paez (Sochaux, pinjam), Rufati (Istra, pinjam), Llamas (kontrak habis)
ATHLETIC BILBAO
- Masuk: Alex Remiro (Huesca, pinjam), Berchiche (PSG, 16), Capa (Eibar, 3), Dani Garcia (Eibar, kontrak habis), Etxeberria (Numancia, kembali), Ganea (Viitorul, 1), Unai Lopez (Rayo Vallecano, kembali), Villalibre (Lorca, kembali), Arrieta (Real Sociedad)
- Keluar: Iriondo (kontrak habis), Saborit (Maccabi Tel-Aviv), Sola (kontrak habis), Vesga (Leganes, pinjam), Xabi Etxeita (Huesca), Merino (Leganes)
- Masuk: Adan (Real Betis, 1), Andre Moreira (Belenenses, kembali), Arias (PSV), Gelson Martins (Sporting), Kalinic (AC Milan, 15), Moreira (Wolverhampton, kembali), Rodri (Villarreal, 20), Vietto (Valencia, kembali), Lemar (Monaco, 70)
- Keluar: Diogo Jota (Wolverhampton, 14), Fernando Torres (Sagan Tosu), Gabi (Al-Sadd), Gameiro (Valencia), Jonny Castro (Wolverhampton, pinjam), Kunde (Mainz, 7,5), Mensah (Kayserispor, pinjam), Werner (Huesca, pinjam), Velasquez (Rayo Vallecano, 1)
- Masuk: Arthur (Gremio, 31), El Haddadi (Alaves, kembali), Lenglet (Sevilla, 35), Malcom (Bordeaux, 41), Marlon (Nice, kembali), Rafinha (Inter, kembali), Vidal (Bayern Muenchen, 18)
- Keluar: Alcacer (Borussia Dortmund, pinjam), Arnaiz (Leganes, 5), Deulofeu (Watford, 13), Iniesta (Vissel Kobe), Paulinho (Guangzhou Evergrande), Douglas (Sivasspor, pinjam), Ortola (Deportivo La Coruna), Aleix Vidal (Sevilla, 10), Cucurella (Eibar)
REAL BETIS
- Masuk: Alex Alegria (Levante, kembali), Barragan (Middlesbrough, 1), Brasanac (Leganes, kembali), Canales (Real Sociedad), De la Hoz (Albacete, kembali), Inui (Eibar), Narvaez (Cordoba, kembali), Pau Lopez (Espanyol), Robles (Everton), Sidnei (Deportivo, 4,5), Tosca (Benevento, kembali), William Carvalho (Sporting, 20), Lo Celso (PSG)
- Keluar: Adan (Atletico Madrid, 1), Amat (Swansea, kembali), Campbell (Arsenal, kembali), Dani Gimenez (Deportivo), Durmisi (Lazio, 6,5), Pezzella (Fiorentina, 9), Rafa Navarro (Sochaux), Ruiz (Napoli, 32), Castro (Las Palmas), Tosca (PAOK), Brasanac (Alaves), Narvaez (Almeria), Alegria (Vallecano)
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Editor: Fauzie Pradita Abbas
Sumber: BolaSport.com