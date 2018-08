Puncak Perayaan HUT ke-25 Viking Persib Club di Pangandaran, Catat Nih Acara, Waktu, dan Artisnya

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferdyan Adhy Nugraha

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Viking Persib Club siap menggelar puncak perayaan HUT ke-25 di Pantai Timur Pangandaran, pada 1-2 September 2018.

Lapangan Katapang Doyong, Kabupaten Pangandaran akan disulap menjadi sebuah arena ‘Viking Land’.

Mengusung tema "Turn Into Gold", Viking sebagai suporter terbesar Maung Bandung siap memasuki era emasnya.

“Turn Into Gold adalah fase dimana Viking Persib Club akan menuju masa emasnya," ujar Bob Napi selaku koordinator acara 25 Years of Viking Persib Club, Turn Into Gold di Bandung, Jumat (31/8/2018).

Penggunaan nama Viking Land sendiri memiliki arti yang cukup dalam.

"‘Viking Land’ ini bisa diartikan seperti Bangsa Viking yang menduduki tanah baru untuk kemakmuran bagi bangsanya,” ujar Bob Napi.

Suguhan acara menarik pun sudah disiapkan panitia untuk memanjakan ribuan bobotoh yang akan menyerbu Pangandaran.

Acara seperti Meet and Greet Persib Player, Viking Parade, Mega Music Concert, Beach Clean Up dan masih banyak lagi siap dilaksanakan mulai besok.