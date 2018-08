Pemain Persib Bandung Yakin Korea Selatan Kalahkan Jepang di Final Asian Games 2018

Gelandang Persib Bandung Oh In Kyun saat bersusaha meloloskan diri dari adangan pemain PSMS Medan di Stadion Teladan, Medan, Selasa (5/6/2018)

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferdyan Adhy Nugraha

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Final cabang olahraga sepak bola Asian Games 2018 mempertemukan dua negara kuat di Asia, yakni Korea Selatan dan Jepang.

Pertandingan ini akan digelar di Stadion Pakansari, Bogor, Sabtu (1/9/2018).

Gelandang Persib Bandung asal Korea Selatan, Oh In Kyun, optimistis Son Heung Min dkk mampu merebut medali emas pada pertandingan besok.

"Optimistis Korea Selatan bisa juara satu. Mereka (Jepang) datang ke sini untuk persiapan Olimpiade 2020. Jadi, mereka bawa pemain usia 21," ujar Oh In Kyun di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (31/8/2018).

Menurut Oh In Kyun, medali emas sangat penting untuk Korea Selatan, terutama bintang utamanya, Son Heung Min.

Pasalnya, jika mampu meraih medali emas, pemain asal Totenham Hotspur itu akan terbebas dari wajib militer.

"Buat Korea Selatan ini penting buat pemain-pemain yang main di Asian Games karena semua bebas dari militer. Jadi, mereka punya motivasi lebih tinggi karena cuma satu pertandingan final. Terutama Son Heung Min ya bisa bebas dari wamil. Para pemain juga ingin bermain di Eropa, jadi ada motivasi," katanya.

Oh In Kyun kurang mengetahui kekuatan dari Timnas Jepang tapi jika Jepang membawa pemain U-21, Oh In Kyun makin yakin Korea Selatan dapat merebut emas.

"Saya enggak tahu kalau mereka bawa pemain usia 23 seperti biasa. Tapi kalau mereka bawa usia 21 kita lihat kualitas Korsel lebih bagus dari Jepang. Ada tiga pemain senior," ujanya. (*)