Ikut Pertukaran Pelajar ke AS, Nurul Lastriana Harus Hadapi Seleksi Bertahap Seperti Ini

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilda Rubiah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Nurul Lastriana (17), siswi berprestasi SMAN 25 Bandung ini baru pulang dari Oregon AS (Amerika Serikat).

Selama di AS, Nurul mengikuti program beasiswa pertukaran pelajar 'Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study' (KL YES).

Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study atau KL YES tersebut merupakan beasiswa yang disponsori oleh Kementerian Luar Negeri AS untuk pelajar dari negara dengan populasi Muslim yang signifikan, semisal Uni Emirat Arab, Mesir, Turki, India, Afrika Selatan, Malaysia, dan Indonesia.

Bermula dari mengikuti sebuah seminar bertajuk 'Climate Change', seminar tentang kampanye lingkungan hidup dan perubahan iklim, Nurul berkenalan dengan seorang teman yang mengajaknya ikut program KL YES.

Sekira hanya dua bulan Nurul mempersiapkan persyaratan administrasi serta mentalnya mengikuti semua rangkaian seleksi.

Nurul mengaku sempat gugup pada saat mengikuti KL YES, mendengar teman-temannya yang sudah lebih dulu tahu.

"Teman-teman aku dari SD tahu ada program itu, sedangkan aku baru dua bulan tahunya," ujar Nurul Lastriana (17) saat ditemui Tribun Jabar di SMAN 25 Bandung, Rabu (29/8/2018).

Untuk dapat masuk KL YES, Nurul harus mengikuti tiga tahap seleksi di tingkat kota, kemudian maju ke tingkat nasional.

Seleksi tahap pertama adalah tes pengetahuan umum, bahasa inggris, dan menulis esai.