Lowongan Kerja bagi Lulusan D3 atau S1, Selengkapnya Datang Aja ke Polban Karier Expo 2018

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilda Rubiah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ada kesempatan untuk Anda yang ingin berkarier.

Yuk datang aja ke Pendopo Tonny Soewandito Politeknik Negeri Bandung, Jalan Geger Kalong Hilir Desa Ciwaruga Bandung.

Ada event karier expo yang menghadirkan banyak perusahaan besar yang bisa Anda temukan di sana.

Nah, bagi Anda yang memiliki kualifikasi fresh graduate mulai D3 sampai S1, bisa bergabung dengan satu di antara perusahaan yang hadir dalam event Polban Karir Expo 2018 tersebut.

"Event karir ini, selain untuk internal bagi mahasiswa Internal juga terbuka untuk umum," ujar Galih (22) Panitia JPAC Polban kepada Tribun Jabar melalui sambungan telpon, Kamis (30/8/2018).

Anda bisa menghadiri event karier ini, mulai 31 Agustus 2018 sampai 2 September 2018, pukul 09.00 WIB sampai 16.00 WIB, di Pendopo Tonny Soewandito Politeknik Negeri Bandung, Jalan Geger Kalong Hilir Desa Ciwaruga Bandung.

Jika Anda penasaran perusahaan mana saja yang ikut dalam Karir Expo ini, berikut beberapa perusahaan yang ikut serta.

Berikut 21 stand perusahaan yang ikut serta :

ADR Group of Companies

PT Magnakabel Nusantara

PT Astra Daihatsu Motor

PT Indonesia Epson Industry

PT Pamapersada Nusantara

PT Honda Prospect Motor

PT Nutrifood Indonesia

Triputra Group

Abadinusa

Nayati Group

PT Indonesia TRC Industry

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk

Bosnet by Telkom Indonesia

PT Astra Otoparts Tbk

PT Evoluzione Tyres

PT Astra Honda Motor

PT Paragon Technology and Innovation

PT Hariff Daya Tunggal Engineering

PT Bungasari Flour Mills Indonesia

Indomaret

PT Medion

Dropbox

PT Idaman Eramandiri

PT Kasen Indonesia

PT Indonesia Koito

PT Kyoraku Blowmolding Indonesia

PT Galih Sekar Sakti

PT Central Filter Gunatama

PT Aristo Satria Mandiri Indonesia

PT Buana Varia Komputama

Pemasangan Iklan Lowongan Kerja

PT Jababeka Tbk

PT SKS Listrik Kalimantan

Info lebih lanjut, Anda bisa kunjungi laman https://jpac.polban.ac.id/jobs/detail