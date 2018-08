Industri Kreatif di Cimahi Peluang Besar Investasi, Ini yang Dilakukan Bekraf

Acara Bekraf Financial Club (BFC) di Simply Valore Hotel, Jalan Baros, Kota Cimahi, Kamis (30/8/2018).

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, CIMAHI - Kota Cimahi dinilai sudah beberapa langkah lebih maju dari kota-kota lain dalam perkembangan industri kreatif khususnya dalam animasi kreatif.

Hal itu diungkapkan Deputi Akses Permodalan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Fadjar Hutomo, saat ditemui usai mengadakan acara Bekraf Financial Club (BFC) di Simply Valore Hotel, Jalan Baros, Kota Cimahi, Kamis (30/8/2018).

Menurut Fadjar, majunya industri animasi kreatif lantaran masyarakat dan lembaga yang ada di Kota Cimahi sudah menyadari bahwa industri kreatif khususnya subsektor animasi kreatif memiliki potensi.

"Seperti Baros International Animation Festival dan Gedung Technopark tema didalamya ada game dan animasi. Jadi kami melengkapi apa yang telah dilakukan oleh lembaganya," kata Fadjar.

• 3 Amalan Malam Jumat yang Dianjurkan Rasulullah Muhammad, Doa akan Dikabulkan

• Warga Masih Manfaatkan Sisa Air Sumur yang Semakin Menyusut

Atas hal tersebut, Bekraf menjembatani pertemuan pelaku ekonomi kreatif subsektor animasi untuk menjelaskan the nature of the business kepada 60 lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank.

"Khususnya saya dari akses permodalan, agar kawan-kawan industri keuangan ini paham dan nantinya mereka bisa masuk mendanai subsektor industri animasi kreatif," katanya.

Sehingga sumber pembiayaan industri kreatif khususunya animasi, kata Fadjar, dapat disalurkan kepada pelaku ekonomi kreatif termasuk di Kota Cimahi.

Ia menjelaskan, potensi animasi kreatif merupakan cara yang paling mudah untuk menjelaskan satu ide semisal ide saat hendak berjualan sesuatu dengan cara yang kreatif.

"Itu kelebihan industri animasi disamping animasi sebagai hiburan. Jadi kami tidak hanya ingin menonton produk animasi dari luar negeri yang terus masuk ke media kita di televisi," katanya.

Ia juga mengatakan bahwa Indonesia harus memperbanyak jumlah produksi animasi, baik dalam bentuk film, game, maupun dalam bentuk yang lainnya.

• Gagal Masuk Sekolah Pilihan Pertama, Nurul Lastriana Termotivasi Cari Peluang Baru Untuk Berprestasi