Gagal Masuk Sekolah Favorit, Nurul Lastriana Kini Ranking 1 dan Ikut Event Internasional

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilda Rubiah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sempat gagal masuk sekolah favorit, tidak membuat Nurul Lastriana (17), patah arang meraih prestasi.

Tadinya, ia bercita-cita masuk SMAN 8 Bandung, namun tidak berhasil dan akhirnya ia diterima di pilihan kedua, SMAN 25 Bandung.

Nurul mengungkapkan, akibat kegagalannya tersebut, dia bertekad mencari peluang baru agar tetap berprestasi.

"Awalnya aku merasa gagal masuk SMAN 8 Bandung, dari situ aku berusaha nyari peluang lain, diusahakan aktif. Karena target aku mau masuk PTN, dan sedangkan itu katanya harus berasal dari sekolah bagus," ujar Nurul kepada Tribun Jabar saat ditemui di SMAN 25 Bandung, Rabu (29/8/2018).

Setelah masuk di SMAN 25 Bandung, Nurul merubah pola pikir, jika sekolah di mana pun sama saja, karena prestasi tergantung dari usahanya.

Hingga suatu ketika usahanya pun terwujud, Nurul menjadi satu di antara perwakilan Indonesia untuk mengikuti program pertukaran pelajar ke AS dalam program 'Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study' (KL YES).

Nurul bisa membuktikan prestasinya melalui keaktivannya mengikuti berbagai kegiatan di dalam dan di luar sekolah.

Nurul mengikuti beberapa seminar dan pelatihan, satu di antaranya workshop bergengsi UNICEF 2016, Digital Story Telling tentang 'Pengurangan Risiko Bencana Alam', Seminar Climate Change tentang 'Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim'.

Nurul juga sering mengikuti lomba lain semisal News Casting di Polban dan Story Telling. Dalam lomba News Casting, ia berhasil meraih juara 1.