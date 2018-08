Cornelia Agatha Jadi Sarjana Hukum, Nilainya Sempurna, Skripsinya Bermanfaat untuk Anak di Palestina

TRIBUNJABAR.ID - Aktris pemeran Sarah di film Si Doeal Anak Sekolahan, Cornelia Agatha, pantas diacungi jempol.

Di tengah kesibukan syuting dan menjadi ibu dari dua anak kembarnya, dia berhasil menyelesaikan pendidikan sarjananya.

Cornelia Agatha yang berpesan sebagai Sarah di Film Si Doel, adalah mahasiswa jurusan Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI).

Setelah berjuangan sekian lama, tahun ini dia berhasil menyelesaikan tugas akhirnya dan dinyatakan lulus S1.

Sekripsinya berjudul "Hak Perlindungan Anak di Zona Perang."

Pemilik akun twitter Flora Lia @florastak, adalah orang yang mengabarkan berita gembira itu.

Kak Lia @Cornel_OnStage LULUS dengan nilai A. Dgn judul skripsi "Hak Perlindungan Anak di Zona Perang (Hukum Humaniter). Skripsi ini akan digunakan utk menyelamatkan anak2 di Suriah, Rohingya, Palestina, & di daerah konflik lainnya.

We proud of you.

#CorneLovers

Wow. Nilainya sempurna, A.

Setelah kabar ini beredar, banyak netizen yang memberikan ucapan selamat.

Cornelia Agatha pun sesekali membalas ucapan itu.

Selamat ya, semoga ilmu hukumnya bermanfaat, untuk masyarakat. (*)