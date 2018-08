Konser Guns N' Roses Gusur Gelaran Piala Asia U-19 2018 di Jakarta

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Indonesia akan menggelar event akbar di cabang sepak bola dalam waktu dekat ini yakni Piala Asia U-19 2018.

Piala Asia U-19 2018 akan berlangsung pada 18 Oktober hingga 8 November 2018 mendatang.

Ada tiga stadion yang dipilih oleh PSSI untuk menggelar laga tim-tim U-19 terbaik di Asia tersebut.

Ketiga stadion tersebut yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Stadion Pakansari, dan Stadion Patriot.

"Venue kita pakai GBK, Pakansari dan Patriot," ungkap Sekertaris Jenderal PSSI, Ratu Tisha Destria.

Sayangnya keinginan PSSI untuk menggunakan Stadion Utama Gelora Bung Karno sebagai venue semifinal dan final mengalami kendala.

Kendala untuk menggelar laga semifinal dan final adalah karena adanya konser grup band asal Amerika Serikat, Guns N' Roses.

"Ada kemungkinan semifinal dan final pindah dari GBK karena kabarnya ada konser Guns N' Roses di sana," kata Sekretaris Jenderal PSSI Ratu Tisha Destria.

Meski tak bisa menggunakan SUGBK untuk venue semifinal dan final Piala Asia U-19, PSSI tak mau mempermasalahkannya.

Untuk itu PSSI bakal mencari venue lain untuk menggelar laga semifinal dan final Piala Asia U-19.

"PSSI tipenya profesional saja, kami akan cari yang ada saja. Kami lurus-lurus saja. Katanya ada konser, makanya ya sudah," ujarnya.

Timnas U-19 Indonesia sendiri tergabung di Grup A Piala Asia U-19 2018 bersama Uni Emirat Arab, Qatar, dan Taiwan.

Berikut Jadwal Timnas U-19 Indonesia di Piala Asia U-19:

Indonesia Vs Taiwan, Kamis (18/10/2018)

Indonesia Vs Qatar, Minggu(21/10/2018)

Indonesia Vs UEA, Rabu (24/10/2018)