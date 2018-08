Cara Bedakan Batik Tulis dan Batik Print Menurut Pegiat Gelar Kain Nusantara

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Batik sudah menjadi warisan budaya dunia yang berasal dari Indonesia.

Ini dibuktikan lewat pengakuan dari Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan atau UNESCO yang menetapkan batik sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi (Masterpieces of the Oral and the Intangible Heritage of Humanity) pada 2 Oktober 2009.

Di Indonesia, hampir semua kota, baik yang besar maupun kecil, memiliki batik khas sendiri.

Di kota-kota ini Anda bisa belanja batik mulai dari batik print (cetak), cap, sampai jenis terbaik yaitu batik tulis.

Tapi, jika Anda peduli terhadap perajin batik, sebaiknya belilah batik tulis

Memang harga untuk batik tulis tidak semurah batik cap dan print.

Karena itu batik tulis menjadi batik dengan jenis terbaik.

Batik tulis dibuat secara manual dengan tangan manusia dengan telaten.

Proses pembuatannya memakan waktu paling lama dari yang lain.