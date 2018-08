VIDEO: Menyantap Nasi Kuning Basudara Khas Manado di Bandung

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

NASI Kuning Basudara merupakan usaha kuliner rumahan yang menyuguhkan menu nasi kuning khas Manado.

Nasi kuning tersebut berlokasi di Jalan Golf Barat Raya No 21, Sukamiskin, Arcamanik, Kota Bandung.

Menu yang tersedia terdiri dari tiga paket, yakni paket Basudara hemat, paket Basudara ikan cakalang, dan paket Basudara telur balado.

Ali Jufri (21), Pemilik Nasi Kuning Basudara, menuturkan, ia dan keluarganya memulai bisnis Nasi Kuning Basudara baru mulai dirintis pada Agustus 2018.



Ali menambahakan, untuk saat ini Nasing Kuning Basudara masih melayani take away via aplikasi pemesan makanan online.

Dari kemasan yang digunakan, sajian Nasi Kuning Basudara ini tentu berbeda dengan sajian nasi kuning lainnya, karena menggunakan kotak makan (dus) kekinian.



Selain itu, di dalam kemasannya juga langsung tersedia sendok dan garpu pelastik, sehingga terasa lebih praktis saat menyantapnya.

Bagi anda yang ingin memesan menu nasi kuning khas Manado di sini, harga yang ditawarkan sangat terjangkau, yakni paket Basudara hemat Rp 15.000, paket Basudara ikan cakalang Rp 18.500, dan paket Basudara telur balado Rp 18.500.

Jam operasional (pelayanan) Nasi Kuning Basudara dibuka setiap hari pada pukul 06.00 WIB hingga 11.00 WIB. (*)