Kampung Wirausaha GarudaFood Lahirkan Produk Olahan Inovatif

Istimewa

Paulus Tedjosutikno, Corporate Secretary GarudaFood, Dian Astriana, Head of Corporate Communication GarudaFood bersama Ferry Haryanto, Marketing General Manager dan Djunaidi Halim, Director of Research and Development GarudaFood meninjau hasil olahan varian produk Chocolatos dari komunitas ibu – ibu dalam kegiatan yang bertema “Innovation Day Produk Olahan Chocolatos” di Kantor Pusat GarudaFood, Jakarta, Selasa (28/8/2018).