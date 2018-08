Ditanya soal Jodoh, Ini Jawaban Syahrini

TRIBUNJABAR.ID - Penyanyi cantik Syahrini memang cukup tertutup tentang kehidupan asmaranya.

Meski telah menginjak usia 36 tahun, pelantun 'Sesuatu' ini masih belum terlihat menggandeng kekasih.

Namun, kali ini Syahrini berusaha terbuka pada fansnya soal kehidupan pribadinya.

Syahrini dengan terbuka menjawab satu per satu pertanyaan dari para fansnya melalu fitur Instagram 'ask me question'.

Salah satu netizen pun menanyakan tentang kapan Syahrini akan menikah.

Rupanya Syahrini pun memberikan tanggapannnya.

Ia mengungkapkan jika sebaiknya sang netizen mempertayakan hal tersebut kepada Tuhan yang menciptakannya.

Lantaran dirinya percaya jika semuanya sudah diatur sedemikian rupa oleh Tuhan.

Namun, menariknya Syahrini mengungkapkan jika sepertinya jodohnya sudah mulai mendekat.

"Anda tanyakanlah kepada Allah SWT yang menciptakan Incess.

Karena rejeki, jodoh, maut Incess sudah diaturnya dengan indah.