Selain Raih Emas di Asian Games 2018, Yolla Primadona Ternyata Sering Main Film Bareng Iko Uwais

TRIBUNJABAR.ID - Atlet pencak silat yang menyumbangkan emas ke-14 bagi Indonesia di Asian Games 2018, Yolla Primadona, punya kisah menarik di luar lapangan.

Pasangan Yolla Primadona/Hendy meraih emas cabang olahraga pencak silat di nomor ganda putra Asian Games 2018 di Padepokan Pencak Silat, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Senin (27/8/2018).

Yolla Primadona/Hendy meraih poin 580 dan mengungguli pasangan Vietnam Duc Danh Tran/Hong Quan Ie yang mengoleksi 562 poin.

Adapun di posisi ketiga, ganda putra Malaysia, Mohd Taqiyuddin/Muhammad Afifi Nordin meraih 560 poin.

Khusus untuk Yolla Primadona, ada kisah menarik yang tak kalah membanggakan selain keberhasilannya meraih emas Asian Games 2018.

Selain sebagai atlet pencak silat, Yolla Primadona juga pernah membintangi beberapa judul film layar lebar.

Yang paling terkenal, Yolla Primadona/Hendy pernah beradu akting dengan aktor film laga Indonesia, Iko Uwais, di film The Raid 2.

Pria 26 tahun itu muncul bersama Iko Uwais saat adegan perkelahian yang dilakukan di dalam mobil.

Pasangan Pencak Silat Indonesia, Hendy dan Yolla Primadona Jumpil saat tampil di Sea Games 2017 di KLCC Hall 2, Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (23/8/2017) Hendy dan Prima meraih 554 poin dan berhasil meraih medali perak. (FERI SETIAWAN/BOLASPORT.COM)

Pada scene itu, Yolla Primadona berada di sebelah kanan Iko hingga akhirnya keributan di dalam mobil tersebut terjadi.

Berikut cuplikan adegan Yolla Primadona bersama Iko Uwais:

Kendati hanya sebagai pemeran figuran, Yolla Primadona berakting cukup memukau.

Hal itu terbukti dari beberapa film yang kemudian menggunakan jasa Yolla sebagai aktor dalam adegan laga.

Yang terbaru, Yolla Primadona dikabarkan bakal muncul dalam film The Night Come for Us yang juga melibatkan Iko Uwais dan rencananya dirilis akhir tahun ini.

Meski memiliki kesibukan sebagai seorang aktor, Yolla sempat berujar bahwa priritasnya saat ini adalah untuk memenangi Asian Games.

Benar saja, Yolla bersama dengan Hendy mampu mendulang emas ke-14 bagi Indonesia di Asian Games 2018.