Ratusan Anak Muda Berjiwa Petualang Ramaikan Thrill of Life Yudanegara Festival di Tasik

Di hadapan tiga juri, salah satu tim tengah mempresentasikan video journey adventure Thrill of Life I Dare to Share di ajang Yudanegara Festival Kota Tasikmalaya, Jumat (24/8/2018).

Laporan wartawan Tribun Jabar, Firman Suryaman

TRIBUNJABAR.ID, TASIKMALAYA - Super Adventure kembali mempersembahkan even dengan kegiatan di luar kebiasaan, Thrill of Life Yudanegara Festival dan Thrill of Life I Dare to Share Bigbang di Kota Tasikmalaya, Jumat (24/8). Even yang menantang adrenalin ini diikuti ratusan anak muda berjiwa petualang.

Thrill of Life adalah even rutin Super Adventure dimana peserta diberi sensasi merasakan hal-hal yang menantang adrenalin dan melakukan kegiatan di luar kebiasaan.

I Dare To Share adalah bagian dari Thrill Of Life yang mengajak masyarakat alias Thrill Addicts untuk berani berbagi pengalaman, ilmu dan karya kepada khalayak umum.

Perwakilan Super Adventure, Tries Pondang, mengatakan, even yang dilaksanakan bertepatan dengan Yuda Festival Kota Tasikmalaya ini, mengusung tema lebih spesifik yaitu Dare to Share Smart Adventure alias kompetisi kekinian di bidang digital. Seperti tren tentang digital, sosial media ataupun vlog.

Thrill of Life I Dare to Share sudah digelar di lima daerah di Priangan sejak Maret dan diikuti sekitar 450 anak muda berjiwa petualang. Antara lain Majalengka, Sumedang, Garut, Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar.

"Tim juri kemudian menetapkan satu tim dari tiap daerah dan dari setiap kelompok peserta ini lahir karya foto terbaik yang menggambarkan kekayaan alam, budaya, landmark hingga kuliner daerah masing-masing," kata Tries.

Even ini terbagi ke dalam tiga sesi kegiatan, yaitu sesi SNAP, SHARE and TELL. Untuk sesi SNAP, yaitu para Thrill Addicts dibekali ilmu mengambil gambar yang baik (SNAP). Lantas diberikan keahlian membuat caption atau cerita yang menarik dari gambar yang diambil (SHARE). "Terakhir mempresentasikan karya mereka kepada khalayak umum (TELL)," ujar Tries.

Pengambilan foto dan video dilakukan ketika para peserta melakukan pejalanan adventure dari daerah masing-masing menuju obyek wisata Batu Karas, Pangandaran. Selama di Batu Karas mereka mengedit video journey adventure yang telah mereka rekam dan dikemas dengan durasi tak lebih dari tiga menit.

Video journey kemudian dipresentasikan disela even Yudanegara Festival dan dinilai oleh tiga juri. Setelah melalui seleksi cukup ketat, tim dari Garut berhak menyandang juara.