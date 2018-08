Pertama Kalinya, Atlet Baseball Indonesia Dapat Penghargaan di Turnamen BFA

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Syarif Pulloh Anwari

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemain baseball muda Indonesia, Muhammad Faiz Zainur Rofiq, menjadi atlet baseball Indonesia pertama yang mendapat penghargaaan Best Outfilder di turnamen bergengsi se-Asia, Baseball Federation of Asia (BFA) Tournament, di Taiwan, China Taipe, pada tanggal 13-19 Agustus 2018.

Faiz adalah satu di antara 15 atlet dari Timnas Baseball Indonesia U-12 yang dikirim ke Turnamen BFA di Taiwan itu.

Saat ini Faiz masih duduk kelas 7 SMP Salman Al Farisi Bandung.

Saat ditemui Tribun Jabar di SMP Salman Al Farisi, Faiz mengatakan bahwa ia tidak menyangka bisa mendapat penghargaan Best Outfilder di Turnamen BFA.

"Saya hanya main semaksimal mungkin membela Indonesia, eh tahunya saya dapat pemain Best Outfilder, yaa saya kaget dan bersyukur aja bisa menjadi pemain terbaik," ujar pemain yang mendapatkan Best Outfilder di Turnamen BFA bernama Faiz saat ditemui Tribun Jabar di SMP Salman Al Farisi, Jalan Tubagus Ismail No VIII, Kota Bandung, Senin (27/8/2018).

Atlet kelahiran Bandung, 21 Februari 2006, tersebut sudah menggeluti olahraga baseball sejak duduk di bangku kelas 5 SD.

Sang ibu, Dian Lestari, mengatakan bahwa Faiz sempat masuk sekolah sepakbola sebelum menjadi atlet baseball.

"Masih kelas 1 SD hingga kelas 4 SD, Faiz masuk Sekolah Sepakbola Mandala Ganesha. Ada teman Faiz mengajak ikut main baseball di Turnamen Piala Gubernur dan juara ketiga, di situlah Faiz menyukai olahraga satu ini," ujar Dian Lestari saat dihubungi via telepon, Senin (27/8/2018).

Dian mengaku bangga dengan raihan sang anak yang berhasil mengharumkan nama Indonesia.