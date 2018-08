Lengkap, Jadwal Pertandingan Asian Games 2018 Hari Ini, dari Badminton hingga Panjat Dinding

TRIBUNJABAR.ID - Pertandingan pada berbagai cabang olahraga di Asian Games 2018 terus bergulir.



Hari ini, Senin (27/8/2018), sejumlah pertandingan atlet Indonesia akan memperebutkan medali emas dan ada pula yang menuju final.



Sejumlah pertandingan dari berbeagai cabang olahraga akan digelar hari ini seperti badminton, sepak takraw, dan pencak silat.



Beberapa pertandingan akan disiarkan secara langsung dan tersedia dalam live streaming SCTV, Indosiar, TVRI, dan Vidio.com.



Kompetisi terpagi dimulai pukul 06.40 WIB, sementara yang termalam sekitar pukul 21.00 WIB.



Berikut jadwal Indonesia dan pertandingan final di laga Asian Games 2018 hari Senin, 27 Agustus 2018, dilansir dari website resmi Asian Games 2018.



1. Angkat Besi



14.00 - Putra +105 kg Grup A



17.00 - Putri +75 kg Grup A



2. Atletik



06.40 - Lompat Jauh Putri Final



06.45 - Lempar Lembing Putra Final



06.45 - Halang Rintang 400m Putri Final



07.00 - Halang Rintang 400m Putra Final



07.00 - Loncat Tinggi Putra Final



07.15 - Steeplechase 3000m Putri Final



07.30 - Steeplechase 3000m Putra Final



3. Balap Sepeda Trek



15.00 - Sprint Beregu Putra Final



15.00 - Sprint Beregu Putri Final



16.30 - Madison Putri



4. Basket 5x5



18.30 - Perempatfinal Putra, Tiongkok vs Indonesia



5. Bisbol



18.30 - Penyisihan Grup B, Korea vs Indonesia\



6. Bola Voli



16.30 - Penyisihan Grup A, Indonesia vs Thailand



7. Bridge



16.15 - Tim Putra Final 3



16.15 - Tim Campuran Final 3



16.15 - Tim Supercampuran Final 3



8. Bulutangkis



Ganda Putra:



12.00 - Indonesia (Alfian F & Ardianto M.R) vs Tiongkok (Li J & Liu Y)



(-) - Indonesia (Gideon M.F & Sukamuljo) vs Taipei (Lee J & Lee Y)

Tunggal Putra:



(-) - Indonesia (Christie Jonatan) vs Jepang (Nishimoto Kenta)



(-) - Taipei (Chou Tienchen) vs Indonesia (Ginting Anthony Sinisuka)



9. Kano/ Kayak Sprint



14.10 - Kano TBR 1000M Putra Final



10. Panjat dinding



19.00 - Speed Relay Putra Final



19.00 - Speed Relay Putri Final



11. Pencak Silat



09.00 - Tunggal Putri Final



10.00 - Ganda Putra Final



11.00 - Regu Putra Final



14.00 - Putra 50kg-55kg Medali Emas, Malaysia (M. Nasir Muhammad Faizul) vs Indonesia (Malik Abdul)



14.30 - Putri 50kg-55kg Medali Emas, Vietnam (Tran Thi Them) vs Indonesia (Wita Wewey)



15.30 - Putra 55kg-60kg Medali Emas, Indonesia (Yudani Kusumah) vs Vietnam (Nguyen Thai Linh)



16.00 - Putri 55kg-60kg Medali Emas - Lao DPR (Vongphakdy Nong Oy) vs Indonesia (Monita Sarah Tria)



16.30 - Putra 65kg-70kg Medali Emas, Indonesia (Adi Putra Komang Harik) vs Malaysia (Jamari Mohd Al Jufeeri)



12. Sepak Takraw



10.00 - Penyisihan Grup A Putra, Indonesia vs Singapura



13. Voli Pantai



15.00 - Perebutan Medali Perunggu Putri, Indonesia vs Kazakhstan



Catatan: Jadwal sewaktu-waktu bisa berubah