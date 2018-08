Kata Jonatan Christie Usai Tembus Final di Asian Games Pertamanya

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Tampil dengan status non-unggulan, Jonatan Christie melaju ke final cabor bulutangkis nomor tunggal di Asian Games 2018.

Jonatan ke final setelah mengandaskan unggulan 8 Kenta Nishimoto dalam pertarungan rubber set 21-15, 15-21, 21-10 di Istora Senayan, Senin (27/8/2018).

Kemenangan susah payah ini menurut Jonatan tak lepas dari penerapan strateginya yang pas.

"Kenta bermain bagus, nothing to lose dan bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Dia bisa menerapkan strateginya dengan tepat. Sebaliknya saya tampil under perform, dari game pertama dan kedua," kata Jonatan dilansir dari situs resmi PBSI.

"Di game ketiga, banyak sekali bantuan dari Tuhan yang membuat saya bisa memenangkan pertandingan."

Kemenangan ini membuat Jonatan melaju ke final di Asian Games perdananya.

"Benar-benar nggak menduga, ini penampilan saya yang pertama di Asian Games perorangan. Suporter luar biasa, bukan cuma yang di sini, yang di rumah pasti luar biasa juga," tambahnya Jonatan.

Indonesia sudah dipastikan mendapatkan emas ganda putra setelah Marcus Gideon/Kevin Sanjaya menyusul Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto.(*)