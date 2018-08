Donghae dan Eunhyuk Super Junior Kena Demam Goyang Dayung Jokowi, Lihat Videonya

TRIBUNJABAR.ID - Aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat opening ceremony Asian Games 2018 menarik perhatian publik.



Saat Via Vallen melantunkan theme song Asian Games 2018, Meraih Bintang, Jokowi melakukan gerakan unik.



Ia bergoyang dengan gerakan yang mirip orang mendayung sambil mengikuti musik.



Sontak saja, goyang dayung Jokowi menjadi viral di media sosial.



Viralnya goyang dayug Jokowi sampai juga ke telinga member Super Junior, Donghae dan Eunhyuk.



Dalam wawancara di KBS World Radio Indonesian Service, member sub-unit Super Junior, D&E, itu mengutarakan kemeriahan Asian Games 2018.



Bahkan mereka menunjukkan kebolehan bergoyang dayung ala Jokowi, Jumat (24/8/2018).



Melansir dari Kompas.com, awalnya penyiar menjelaskan Asian Games dan goyang dayung.



"Di Indonesia sekarang lagi Asian Games, lagi heboh banget," kata penyiar perempuan itu.



"Presiden Joko Widodo melakukan satu hal yang membuat semua orang heboh, yaitu joget dayung," lanjutnya.



Donghae dan Eunhyuk mengatakan mereka juga mneyaksikan opening ceremony tersebut.



Mereka juga mengagumi kemeriahan pembukaan pesta terbesar se-Asia itu.



"Mereka juga lihat opening-nya katanya keren banget. Pas kami jelasin ini ada lho gerakan yang heboh karena presiden. Mereka yang 'Oh jadi presiden membuat sesuatu yang heboh. Hebat sekali'," katanya.



Mendengar hal tersebut, Donghae dan Eunhyuk langsung berjoget dayung dengan astiknya.



Setelah itu, dua member Super Junior itu berbincang sebentar dengan dua penyiar di hadapan mereka.



"Jadi mereka akan menyanyikan 'About you' dengan joget dayung," kata sang penyiar yang menerjemahkan pembicaraan mereka.



Tak perlu waktu lama, Donghae dan Eunhyuk langsung menarikan lagu 'About You' sambil berjoget dayung dengan lihainya pada bagain 'waw waw waw' dan 'syala la la'.



Donghae dan Eunhyuk menilai goyang dayung ternyata cocok dengan lagu mereka.



"Ini katanya, 'wah Pak Presiden Jokowi membuatkan tarian buat mereka," ucap sang penyiar yang menerjemahkan perkataan Eunhyuk.



Tiba-tiba saja Donghae mengucapkan kata hits ala remaja Indonesia.



"Mantap jiwa," celetuk Donghae.



Tonton aksi Donghae dan Eunhyuk goyang dayung di bawah ini