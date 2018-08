134 Modifikator dari Berbagai Kota Ikuti Honda Modif Contest 2018 di Cirebon

Tiga orang pemenang Best Media Pick saat menerima hadiah dari Honda di Gor Bima, Kota Cirebon, Minggu (26/8/2018) malam.

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Ada 134 modifikator dari berbagai kota di Jawa Barat mengikuti Honda Modif Contest (HMC) 2018 di GOR Bima, Kota Cirebon, Minggu (26/8/2018).

Acara tersebut merupakan acara PT Astra Honda Motor (AHM) yang bekerja sama dengan PT Daya Adicipta Motor (DAM) selaku distributor utama sepeda motor dan suku cadang Honda di Jawa Barat.

HMC hadir untuk mengajak para modifikator berbakat dari berbagai kota di Jawa Barat untuk menuangkan ide dan hasil karyanya di atas sepeda motor Honda melalui ajang HMC tersebut.

HMC kali ini mengusung tema "We Create, We Ride, for Indonesia!". Gelaran HMC di Kota Cirebon merupakan kota ke-8 di Indonesia.

General Manager Motorcycle Sales, Marketing & Logistic DAM, Lerri Gunawan, mengungkapkan, HMC tahun ini telah memasuki tahun penyelenggaraan yang ke-11.

"Acara ini sebagai ajang untuk mewadahi kreativitas modifikator dan komunitas Honda dengan tetap mengutamakan unsur keamanan motor dan tetap layak untuk dikendarai di jalan raya," katanya saat ditemui di GOR Bima, Kota Cirebon, Minggu (26/8/2018).

Dibanding tahun 2017, acara HMC kali ini mengalami peningkatan jumlah peserta. Pada tahun 2017, hanya ada 105 peserta.

Untuk tahun ini, HMC diikuti oleh 134 peserta dan melampaui target yang ditetapkan yaitu 115 peserta.

Peserta yang mengikuti ajang HMC ini, motornya akan diuji terlebih dahulu sistem layak jalannya atau tidak.

"Kami tentu tidak menyangka akan sebanyak ini. Untuk perbedaannya, tahun lalu lebih banyak diikuti oleh komunitas," ujar Brand activation PT Astra Motor Honda, Adi Wira Saragih, kepada Tribun Jabar.