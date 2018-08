Nath The Lions Usung Reggae Unik, Pengadilan Musik Vonis Karyanya Layak Dikonsumsi Publik

Grup band bergenre reggae, Nath The Lions ketika menjalani sidang di Pengadilan Musik edisi 24 yang digelar di Kantin Nasion Rumah The Panas Dalam, Jalan Ambon No 8A, Jumat (24/8/2018) malam.

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Kemal Setia Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pengadilan Musik edisi 24 yang digelar di Kantin Nasion Rumah The Panas Dalam, Jalan Ambon No 8A, memberikan suasana yang lain daripada yang lain.

Bagaimana tidak, sidang kali ini yang dihadirkan adalah band bergenre reggae dengan sejumlah single berlirik unik. Selain itu aksi jaksa penuntut umum dan pembelanya pun berhasil membuat audiens terhibur, bahkan sampai tertawa terpingkal-pingkal, karena kocak.

Nama band Nath The Lions tentu tak asing lagi di telinga para pecinta musik reggae Indonesia.

Kehadiran mereka di blantika genre besutan Bob Marley, mampu mengejutkan banyak pengamat musik karena konsep reggae dengan vokalis wanita memang masih sangat jarang.

Di bawah arahan Indra Q ‘BIP’, album tersebut mengkoleksi lima buah lagu, dirilis oleh Juke! Records.

Setelah sukses merilis album perdana, tahun 2014 mereka kembali mereka merilis album ke dua berjudul We Are Blessed, bermaterikan sepuluh lagu. Pada tahun 2015, Nath The Lions berkolaborasi dengan Jflow, seorang rapper dalam video klip "SLANK ME".

Band ini sempat absen beberapa tahun, tidak merilis single maupun album dikarenakan banyak terjadi pergantian personil.

Sampai akhirnya, Nath The Lions yang dimotori oleh Sista Nath, kembali merilis single “Jangan Buat Ku Menunggu” pada tahun 2017 di bawah naungan manajemen MANS Entertainment.

Dengan formasi terbaru yaitu Suma (keyboard), Dede (bass), Kamal (gitar), dan Nath (vokal) musik mereka mulai mendapatkan tempat di kalangan penggemar musik reggae di tanah air hingga akhirnya menyandang predikat “Queen of Indonesian Reggae”.

Kembali, di bulan April 2018, band asal Karawang ini merilis single terbarunya berjudul “Bismillah Alhamdulillah”, lengkap dengan video klipnya. Single ini masih diproduseri oleh MANS Entertainment dengan konsep musik reggae yang kental.

Lewat single ini, mereka mencoba menyampaikan pesan bahwa segala sesuatu yang akan kita mulai harus berdasarkan niat baik dan selalu diakhiri dengan mengucapkan rasa syukur.

Di bulan September 2018, Nath The Lions berencana akan melepas single mereka yang kedua berjudul “Blessing” sebagai langkah pemanasan sebelum mereka merilis album ke tiga yang judulnya masih belum dirilis secara resmi.

Dari sinilah, Jaksa penuntut yang diwakili Pidi Baiq dan Budi Dalton mencurigai Nath The Lions. Jaksa merasa ragu apakah Nath The Lions bisa membawakan reggae secara murni atau hanya ikut-ikutan tren saja, terlebih, vokalis band ini wanita.

Grup band bergenre reggae, Nath The Lions ketika menjalani sidang di Pengadilan Musik edisi 24 yang digelar di Kantin Nasion Rumah The Panas Dalam, Jalan Ambon No 8A, Jumat (24/8/2018) malam. (TRIBUN JABAR/KEMAL SETIA PERMANA)

Di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Man Jasad, Jaksa Budi Dalton dan Pidi Baiq memberondong Nath The Lions dengan berbagai pertanyaan.

"Sejak kapan kenal reggae?" tanya Budi Dalton.

Sang vokalis, Sista Nath menjawab bahwa dia sudah lama mendengar musik reggae. "Sejak 1995 saya sudah kenal reggae," kata Nath.

Sementara Pidi Baiq mempertanyakan kualitas musik reggae Nath The Lions. Pidi penasaran dengan kemurnian musik reggae yang dianut band ini.

"Mengapa milih memainkan reggae, tidak memajukan musik Tanah Air," tanya Baiq.

Nath kembali menjawab bahwa keinginan membawakan musik reggae murni karena ketertarikan dia dan kawan-kawannya dengan musik asal Jamaika ini.



"Tak hanya itu, kami juga ingin mengubah Imej reggae yang kurang baik menjadi musik yang familiar dan bahkan menjadi sarana mengingatkan sesama, seperti melalui singel Bismillah Alhamdulillah. Minimal bisa me-remind diri sendiri," katanya . ‎

Pembela Nath The Lions, Ruly Cikapundung dan Yoga PHB menambahkan bahwa musik reggae Nath The Lions merupakan band reggae pembeda dari abnd lainnya.

"Lihat mereka bahkan bisa menciptakan musik religius dengan genre reggae, meskipun minimal itu untuk mengingatkan diri sendiri dulu lah," kata Ruly.

Berdasarkan keterangan terdakwa dan pembela, pada akhirnya, Hakim Ketua, Man Jasad memutuskan perkara di akhir sidang.

"Sidang memutuskan bahwa Nath The Lions menjadi band yang layak menyandang genre reggae., dan karya-karyanya layak dikonsumsi publik," kata Man.

Grup band bergenre reggae, Nath The Lions ketika diberi kesempatan tampil secara akustik di sela menjalani sidang di Pengadilan Musik edisi 24 yang digelar di Kantin Nasion Rumah The Panas Dalam, Jalan Ambon No 8A, Jumat (24/8/2018) malam. (TRIBUN JABAR/KEMAL SETIA PERMANA)

Pengadilan Musik edisi 24 yang digelar di Kantin Nasion Rumah The Panas Dalam, Jalan Ambon No 8A, memberikan suasana berbeda.

Menurut perwakilan DCDC sebagai penyelenggara Pengadilan Musik, ‎Satria Nurbambang‎, kehadiran Nath The Lions sebagai terdakwa di Pengadilan Musik kali ini karena berbagai pertimbangan.

"Pertama, mereka menjadi bagian dari band yang kini tergabung di even DCDC. Di sini salah satunya kualitas mereka diuji. Kedua, mereka merupakan band reggae profesional satu-satunya di Indonesia yang vokalisnya wanita," kata Satria.

Menurut Satria, Pengadilan Musik adalah salah satu program dari DCDC yang secara rutin mengundang dan mengkaji materi-materi terbaru dari band-band independen tanah air yang aktif dalam membuat karya.

Lewat program ini, mereka akan menyandang predikat sebagai terdakwa, dan harus menghadapi berbagai tuntutan yang dilontarkan oleh Jaksa Penuntut. (*)