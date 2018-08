Hadiah bagi Atlet Indonesia Peraih Emas Jadi Sorotan Media Malaysia, Sebut Atlet Bisa Kaya Mendadak

TRIBUNJABAR.ID- Media Malaysia, The Star, menyinggung soal besaran hadiah atlet Indonesia peraih emas di Asian Games 2018.

"Winning Gold Can Make You an Instant Millionaire In Two SEA Nations," demikian The Star memberi judul.

"Meraih Medali Emas Bisa Buat Anda Langsung Jadi Miliuner di Dua Negara Asia Tenggara".

The Star tak hanya bicara soal Indonesia tapi juga Filipina yang menyiapkan hadiah besar bagi atlet penyumbang emas.

Untuk Indonesia, atlet taekwondo Defia Rosmaniar dan atlet Wushu Lindswell Kwok jadi contoh The Star.

Dua penyumbang emas pertama untuk Indonesia itu mendapat hadiah Rp 1,5 miliar yang diberikan Menpora Imam Nahrawi.

Imam Nahrawi mengatakan hadiah itu berasal dari berbagai sponsor sebagai satu di antara insentif sebagai tuan rumah.

Hadiah rumah, kesempatan jadi PNS, polisi atau tentara juga dijanjikan untuk peraih medali Asian Games 2018.

Negara Asia Tenggara lain yang jadi sorotan The Star adalah Filipina.

Filipina, bahkan, memberikan hadiah lebih besar bagi atlet peraih emas di Asian Games 2018.