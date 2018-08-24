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Asian Games 2018

Susunan Pemain Timnas U-23 Indonesia vs Uni Emirat Arab

Sedangkan UEA, tim dari Timur Tengah ini jadi urutan tiga terbaik setelah cuma meraup satu kemenangan di fase Grup C.

Susunan Pemain Timnas U-23 Indonesia vs Uni Emirat Arab
GRAFIS TRIBUN JABAR / WAHYUDI UTOMO
Infografis Indonesia vs UEA. 

TRIBUNJABAR.ID, CIKARANG - Timnas U-23 Indonesia akan menghadapi Uni Emirat Arab di 16 Besar Asian Games 2018 di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Jumat (24/8/2018) sore ini.

Timnas melaju ke 16 Besar dengan status juara Grup A.

Sedangkan UEA, tim dari Timur Tengah ini jadi urutan tiga terbaik setelah cuma meraup satu kemenangan di fase Grup C.

Berikut susunan pemain kedua tim:
Indonesia: Andritany Ardhiyasa; Putu Gede Juni Antara, Andy Setyo Nugroho, Ricky Fajrin, Hansamu Yama (C); Zulfiandi, Evan Dimas; Febri Hariyadi, Irfan Jaya, Stefano Lilipaly, Alberto Goncalves

Pelatih: Luis MIlla

Uni Emirat Arab: Mohamed Alshamsi; Ahmed Almehrzi (C), Salem Alsharji, Esmail Alali, Khaled Aldhanhani, Mohamed Alattas, Shaheen Aldarmki, Rashed Musabbah; Ali Alyahyaee, Mohammed Almesmari, Zayed Alameri

Pelatih: Magiet Skorza

Wasit: Shaun Robert Evans



UEA: .

Tags
Timnas U-23 Indonesia
Timnas Indonesia U-23
Asian Games 2018
Uni Emirat Arab
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Penulis: Ravianto
Editor: Ravianto
Sumber: Tribun Jabar
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