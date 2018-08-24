Asian Games 2018
Susunan Pemain Timnas U-23 Indonesia vs Uni Emirat Arab
Sedangkan UEA, tim dari Timur Tengah ini jadi urutan tiga terbaik setelah cuma meraup satu kemenangan di fase Grup C.
TRIBUNJABAR.ID, CIKARANG - Timnas U-23 Indonesia akan menghadapi Uni Emirat Arab di 16 Besar Asian Games 2018 di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Jumat (24/8/2018) sore ini.
Timnas melaju ke 16 Besar dengan status juara Grup A.
Sedangkan UEA, tim dari Timur Tengah ini jadi urutan tiga terbaik setelah cuma meraup satu kemenangan di fase Grup C.
Berikut susunan pemain kedua tim:
Indonesia: Andritany Ardhiyasa; Putu Gede Juni Antara, Andy Setyo Nugroho, Ricky Fajrin, Hansamu Yama (C); Zulfiandi, Evan Dimas; Febri Hariyadi, Irfan Jaya, Stefano Lilipaly, Alberto Goncalves
Pelatih: Luis MIlla
Uni Emirat Arab: Mohamed Alshamsi; Ahmed Almehrzi (C), Salem Alsharji, Esmail Alali, Khaled Aldhanhani, Mohamed Alattas, Shaheen Aldarmki, Rashed Musabbah; Ali Alyahyaee, Mohammed Almesmari, Zayed Alameri
Pelatih: Magiet Skorza
Wasit: Shaun Robert Evans
UEA: .
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