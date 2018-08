Ngaku Sudah Kaya dari Kakek, Sherrin Tharia Diduga Belanja Pakai Uang Gratifikasi Zumi Zola

TRIBUNJABAR.ID - Gubernur nonaktif Jambi Zumi Zola diduga menerima gratifikasi dari berbagai pihak seperti rekanan dan konsultan proyek infrastruktur di Pemerintah Provinsi Jambi.



Zumi Zola diduga menggunakan gratifikasi itu untuk keperluan pribadi dan keluarga serta kepentingan partai.



Melansir dari Kompas.com, jaksa dalam sidang dakwaan mengatakan Zumi menerima gratifikasi sebesar lebih dari Rp 40 miliar.



Selain itu, Zumi juga disebut menerima 177.000 dollar Amerika Serikat dan 100.000 dollar Singapura.



Zumi Zola juga diduga menerima satu unit Toyota Alphard.



Hasil gratifikasi diberikan Zumi kepada ibunya, Harmina Djohar dan istrinya, Sherrin Tharia.



Melansir dari Tribunnews, Zumi Zola memberikan uang hasil gratifikasi melalui orang kepercayaannya, Asrul Pandapotan Sihotang.



"Asrul Pandapotan Sihotang pada bulan September 2017 dan bulan Oktober 2017 di Pondok Labu, Jakarta Selatan atas permintaan terdakwa memberikan uang kepada Harmina Djohar (ibunda terdakwa) melalui orang kepercayaannya yang bernama Adi yakni sejumlah Rp 200 juta dan Rp 100 juta," ungkap jaksa penuntut KPK membacakan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Kamis (23/8/2018).



Uang yang diberikan Zumi itu digunakan Sherrin Tharia untuk membayar belanja online.



Zumi melalui Asrul memberikan uang kepada Sherrin sebanyak tiga kali pada 2017.



Uang yang diberikan sejumlah dari Rp 4.000.000 hingga Rp 19.700.000.



"Asrul Pandapotan Sihotang pada tanggal 27 September 2017, 4 Oktober 2017, 18 Oktober 2017 membayar belanja online Sherrin Teria dengan cara setor tunai ke Rekening Bank BCA atas nama Wilina Chandra yakni masing-masing sejumlah Rp 19.700.000 Rp12.550.000, Rp 4.000.000," jelas jaksa.



Dalam dakwaan disebutkan Zumi Zola pernah memberikan uang sejumlah Rp 20 juta untuk tim media yang diterima oleh Sherrin.



Beberapa waktu yang lalu, kasus dugaan korupsi Zumi Zola pernah disinggung oleh warganet di akun Instagram Sherrin Tharia, @stharia.



Warganet, @wa_hyu20 berkomentar negatif mengenai suaminya.



Komentar tersebut ditulis dalam unggahan Sherrin ketika ia sedang menggenggam ponsel.



"Communicate.



Even when it’s uncomfortable or uneasy.



One of the best ways to heal, is simply getting everything out," tulis Sherrin.



"nyesel kayaknya yah punya laki xxxxxx xxxxx?" tulis akun @wa_hyu20.



Komentar tersebut mendapat balasan dari istri Zumi Zola itu.



"@wa_hyu20 oh maaf keluarga kami sudah kaya dr kakek kami."

Instagram Sherrin (TribunSolo.com)

Namun, balasan Sherrin Tharia ini malah memicu komentar warganet lainnya.



"@stharia jgn takabur bu., Allah SWT sangat mudah membolak balikkan keadaan..semudah membalikkan telapak tangan," tulis @silviabaela.



Tak ingin berlarut dalam adu komentar, Sherrin Tharia lekas mengklarifikasi maksud ucapannya tersebut.



"Dan itu bukan maksud saya sombong, saya hanya menjelaskan posisi keluarga saya yg sebenarnya," tulisnya.