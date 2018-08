'Demam' Goyang Dayung Jokowi Melanda Para Pengguna Tik Tok, Lihat Aksi Mereka

TRIBUNJABAR.ID - Presiden Joko Widodo punya daya tarik tersendiri saat pembukaan Asian Games 2018 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Sabtu (18/8/2018).

Ya, orang nomor wahid di Indonesia itu mengendarai motor gede (moge) melintasi panggung acara.

Selain itu, ada aksi lain dari Jokowi yang tak kalah mendapat sorotan, yaitu saat pedangdut Via Vallen menyanyikan theme song Asian Games 2018 berjudul Meraih Bintang.

Jokowi yang duduk di tribun terlihat bergoyang kala pedangdut asal Sidoarjo tersebut bernanyi.

Namun goyangan Jokowi cukup unik. Ia bergoyang dengan gerakan seolah sedang mendayung.

Video goyang Jokowi yang kemudian disebut sebagai goyang dayung itu pun beredar di media sosia dan menjadi viral, termasuk dalam aplikasi Tik Tok.

Berdasarkan pengamatan TribunJabar.id, hingga berita ini diterbitkan, sudah ada 7138 pengguna Tik Tok yang mengunggah video dengan tanda pagar (tagar) goyang dayung.

Tagar itu juga mentereng di tagar populer, mengalahkan tagar Idul Adha.

Berikut TribunJabar.id merangkum beberapa video pengguna Tik Tok yang 'terserang demam' goyang dayung Jokowi:

Tanggapan Via Vallen saat Jokowi Goyang Dayung

Pedangdut Via Vallen mengaku terkejut saat melihat Jokowi bergoyang dengan gerakan seperti mendayung kala ia sedang bernyanyi di pembukaan Askian Games 2018.

"Wah itu tuh. Aku langsung kayak 'wow' he he he," kata Via dalam wawancara di Ayana Midplaza, Jakarta Pusat, Kamis (23/8/2018), mengutip dari Kompas.com.

• Rencana Pernikahan Berantakan, Jw Dicabuli Berkali-kali oleh Calon Mertua, Alasannya Tes Keperawanan

Via mengatakan, ketika sedang asyik bernyanyi, ia mendengar penonyon di stadion mendadak bersorak ramai.

Pelantun lagu Sayang itu pun penasaran dan melirik ke arah layar besar dan kaget melihat Jokowi ikut bergoyang.

"Itu seneng banget. Apa ya, eh gilak loh, Presiden kita langsung joget loh he he he," ujar Via.

• Klasemen Sementara Asian Games 2018 Hingga Pagi Ini, Indonesia Sudah Kumpulkan 8 Emas

Goyang Dayung Kembali Hadir

Saat Jokowi menyaksikan final bulu tangkis beregu putra Asian Games 2018 di Istora Gelora Bung Karno, Rabu (22/8/2018), goyang dayung kembali terlihat.

Sebelum pertandingan dimulai, lagu Meraih Bintang diputar. Penonton bersorak sambil berteriak, "Yo,, ayo."

Tidak disangka, Jokowi ikut bernyanyi sambil bergoyang dayung seperti yang dilakukannya di pembukaan Asian Games 2018.

• Kronologis Lengkap Pemotor Tewas Sengaja Ditabrak, Korban Sempat Tendang Mobil yang Diparkir

• Pesan Berantai Mengenai Lampu Berkedip Tiga Kali Tanda Ada Gempa Besar Adalah Hoaks

• Sisi Lain Serda Ambar Paspampres Cantik yang Viral, Ke Pasar Jam 1 Malam, Bantu Ibu Jualan Sayur