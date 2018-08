BMKG: Sebagian Besar Jabar Berpotensi Tak Diguyur Hujan Selama 1-2 Bulan

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Yongky Yulius

TRIBUNJABAR ID, BANDUNG- Sebagian besar wilayah Jawa Barat diperkirakan tak diguyur hujan selama 1-2 bulan pada musim kemarau kali ini.

Kepala BMKG Stasiun Geofisika Bandung, Tony Agus Wijaya, menyebut ada beberapa daerah di Jabar yang berpotensi tak diguyur hujan lebih dari 2-3 bulan.

"Jadi kami di BMKG melaksanakan monitoring data curah hujan. Ada beberapa tempat yang (diprediksi) secara berturut-turut tidak terjadi hujan sama sekali, kita klasifikasikan datanya sebagai hari tanpa hujan. Misalnya, di daerah Pantura di Cirebon, Majalengka, Indramayu, itu lebih dari 2-3 bulan diperkirakan tak hujan sama sekali," ujarnya saat ditemui Tribun Jabar di kantornya, Jalan Cemara, Kota Bandung, Jumat (24/8/2018).

Kendati demikian, lanjutnya, di Jabar, ada juga beberapa daerah yang masih diguyur hujan kategori ringan atau sedang.

Hujan itu, misalnya mengguyur wilayah Bogor, Sukabumi bagian utara, atau di wilayah Bandung bagian barat.

• Teman dan Penumpang Jadi Korban Begal, Para Sopir Ojek Online Bandung Tangkap Pelaku Pakai Cara Ini

• Zumi Zola Jadi Mesin Uang, Begini Aliran Gratifikasi Miliaran Sampai Setor ke Istri dan Orangtua

"Sebenarnya (kemarau) bukan berarti tidak ada hujan, tapi jumlahnya kurang dari 50 mm per dasariannya tapi memang di wilayah Jawa Barat sangat variatif dari pola curah hujannya. Di Bogor, Sukabumi utara itu masuk daerah non zona musim karena curah hujannya per dasarian lebih dari 50 mm, artinya sepanjang tahun curah hujannya cukup tinggi. Di wilayah selatan, Pangandaran, Tasik selatan, juga masih ada hujan," ujar Tony.

Untuk di Kota Bandung, dia menjelaskan, kondisinya cuacanya masih diselimuti awan atau kumpulan uap air tapi belum menyebabkan turunnya air hujan.

"Kita harapkan di bulan September sudah mulai ada hujan ringan (di Bandung)," kata Tony.

• Sempat Depresi Karena Kehilangan Kaki, Indra Sumedi Bangkit dan Bantu Sesama Difabel

Lebih lanjut dia menjelaskan, bulan Agustus memang merupakan periode puncak musim kemarau.

Artinya, curah hujan paling sedikit dalam setiap tahunnya, terjadi di bulan Agustus.

Kondisi tersebut, kata Tony, diperkirakan bertahan hingga akhir Oktober atau awal November.

"Secara bertahap September diperkirakan sudah ada hujan ringan. Akhir Oktober atau awal November curah hujan sudah mulai tinggi atau memenuhi kriteria awal musim hujan per 10 hari lebih dari 50 mm," katanya.