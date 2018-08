Merias Artis Sampai Pejabat, Ini Perjalanan Karir Make Up Artis Izsyur Surya

Make up artist Iyang Izsyur Surya yang pernah merias Jessica Iskandar hingga Megawati

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Seorang make up artist Iyang Surya, mengaku sudah merias banyak artis wajah sampai pejabat sepanjang karirnya sebagai make up artist.

Iyang Surya yang telah belajar make up sejak kelas 3 SMP ini akhirnya belajar mengenai teknik make up brush bersama Chenny Han.

"Tahun 2010 orang itu masih awam apa itu make up brush. Lalu Chenny Han membuka sekolah make up brush di Bandung, lalu aku ikutan," ujar Iyang ketika ditemui di Jalan Riau No 68, Rabu malam (22/8/2018).

Perjalanan karir Iyang Surya sebagai make up artist memang tidak langsung melejit begitu saja.

Bermula mengikuti demo make up di mall, kemudian Iyang mulai mendandani pengantin, artis hingga pejabat ternama.

Figur publik semisal Widyawati, Poppy Dharsono, Dirly, Jessica Iskandar, hingga Megawati, pernah menggunakan jasa Iyang.

Bahkan si cantik Tasya Farasya, beauty vlogger yang menggelar pesta pernikahan selama 7 hari berturut-turut, dirias menggunakan teknik make up brush oleh Iyang Surya.

Ia menambahkan, teknik make up yang sedang hits dan digandrungi adalah jenis make up flawless.

Flawless atau tanpa celah ini diibaratkan hasil kosmetik yang digunakan membuat wajah begitu mulus, atau dikenal juga wajah tanpa pori-pori.