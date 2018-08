Mohamed Salah Tak Cetak Gol di Pertandingan Lawan Crystal Palace, Juergen Klopp Sebut Tak Masalah

TRIBUNJABAR.ID - Kegagalan Mohamed Salah menciptakan gol dalam laga Liga Inggris antara Liverpool vs Crystal Palace tak membuat pelatih Juergen Klopp mengkhawatirkan keadaannya.

Pelatih Juergen Klopp merasa bahwa Mohamed Salah tampil tak prima saat Liverpool menang 2-0 menghadapi Crystal Palace dalam lanjutan Liga Inggris, Selasa (21/8/2018) dini hari WIB.

Sebab, dalam laga ini, Salah melewatkan beberapa peluang. Puncaknya, ia gagal memanfaatkan umpan lambung Naby Keita pada menit ke-22, meski tinggal berhadapan dengan kiper lawan.

Namun, Klopp mengaku tak mempermasalahkan penampilan top scorer Liga Inggris musim lalu itu yang tak cetak gol dalam laga ini.

"Tak ada yang perlu dikomentari soal performa individualnya. Jelasnya, Mohamed Salah bisa bermain lebih baik," kata Klopp dilansir BolaSport.com dari laman Four Four Two.

Di sisi lain, pelatih berkebangsaan Jerman tersebut memiliki poin yang membuatnya puas terhadap apa yang ditampilkan Salah.

Hal itu lantaran penyerang 26 tahun tersebut terlibat dalam dua gol The Reds yang diciptakan James Milner (45'-penalti) dan Sadio Mane (90+3').

Gol tendangan penalti Liverpool hadir setelah Salah dilanggar bek Mamadou Sakho di kotak penalti Crystal Palace.

Kemudian, Salah adalah pengukir assist gol kedua skuat asuhan Juergen Klopp yang dicetak Mane.

"Secara tegas ia terlibat dalam dua gol. Dua assist itu saya pikir cukup banyak (dalam satu laga). Jadi, saya baik-baik saja melihatnya," tutur mantan pelatih Borussia Dortmund ini.

"Sebagai satu kesatuan tim, kami masih bisa bermain lebih bagus. Hal itu berarti andilnya akan semakin lebih besar. Hal itu bagus," katanya.