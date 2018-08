Juergen Klopp Tak Tahu Kalau Loris Karius Dilego Liverpool ke Besiktas

TRIBUNJABAR.ID - Pelatih Liverpool, Juergen Klopp, mengaku tidak tahu terhadap aktivitas transfer timnya dengan Besiktas, yang melibatkan sang kiper Loris Karius.

Nasib penjaga gawang Loris Karius di Liverpool kini dilaporkan bakal menemui titik temu.

Karius, yang dianggap melakukan dua blunder fatal hingga menyebabkan Liverpool kalah 1-3 dari Real Madrid pada final Liga Champions musim lalu, kini dikabarkan akan pergi menuju Besiktas.

Sebab, kini tempatnya telah diambil alih oleh Alisson Becker yang didatangkan Liverpool musim panas ini.

Meski demikian, pelatih Juergen Klopp mengaku tak tahu menahu ketika diminta mengonfirmasi hal tersebut.

Hal itu seperti yang ia nyatakan seusai kemenangan 2-0 The Reds atas Crystal Palace, dalam pekan kedua Liga Inggris, Selasa (21/8/2018) dini hari WIB.

"Tak ada yang bisa saya katakan," tutur Juergen Klopp, seperti dilansir BolaSport.com dari laman Four Four Two.

"Tiada yang mengatakan apa pun kepada saya soal transfer (Karius)," imbuhnya.

Sebelumnya, sebagaimana dilansir BolaSport.com dari laman The Guardian, Loris Karius akan segera diboyong klub Liga Turki, Besiktas.

Besiktas dilaporkan bakal mendatangkan Loris Karius dengan status pinjaman selama dua musim.

Adapun biaya peminjaman yang harus dikeluarkan klub ibu kota Turki itu sebesar 2,25 juta pounds (sekitar Rp42 miliar)

Selain itu, Besiktas juga memiliki hak untuk mempermanenkan status kiper 24 tahun berkebangsaan Jerman tersebut, asalkan membayar 7,25 juta pounds atau senilai 135,5 miliar rupiah.