Sudirman Said Bertemu Mahfud MD, PKS Sebut Said Didu sebagai Pemain Sentral

Said Didu, Mahfud MD, dan Sudirman Said

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA- Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengaku mengikuti kabar pertemuan mantan Ketua MK Mahfud MD dengan mantan calon gubernur Jawa Tengah Sudirman Said.

Hidayat Nur Wahid menyebut dalam pertemuan itu, pemain sentral sebenarnya adalah Said Didu, staf khusus Sudirman Said.

"Ya yang datang kan bukan hanya Pak Sudirman Said, ada juga Said Didu. Yang bawa bola itu Said Didu, bukan Sudirman Said, saya kan ngikutin juga. Beliau adalah biasa bercuit-cuitan tentang masalah Manchester United dan Manchester City," ujar Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/8/2018).

Hidayat Nur Wahid mengaku tidak tahu apakah dalam pertemuan tersebut ada ajakan dari dari Sudirman Said kepada Mahfud MD untuk bergabung ke Poros Prabowo. Yang pasti, Hidayat menghormati apapun sikap Mahfud MD.

"Pada prinsipnya, kami hormati sikap politik Mahfud MD apa beliau tetap dengan Pak Jokowi atau beliau netral, apa kembali seperti 2014 kemudian mendukung Prabowo, itu prerogatif beliau," katanya.

Hidayat Nur Wahid mengatakan pihaknya tidak akan ikut campur terkait sikap Mahfud MD dalam Pilpres 2019. Ia tidak akan akan mengajak Mahfud ikut dalam tim pemenangan poros Prabowo atau sebaliknya menolak Mahfud bergabung.

"Kami tidak punya hak menolak dan kami tidak punya hak untuk mendorong-dorong. Kita tunggu saja Pak Mahfud MD sudah sangat dewasa untuk menentukan pilihan sebagaimana beliau berani buka bukaan di ILC. Saya kira nanti beliau akan berani buka bukaan tentang pilihan politik beliau," katanya.

Mantan Ketua MK, Mahfud MD menceritakan hasil obrolannya dengan mantan Menteri ESDM, Sudirman Said dan mantan staf khusus Menteri ESDM Muhammad Said Didu saat berada di kediamannya di Yogyakarta.

Hal tersebut tampak melalui akun Twitter @mohmahfudmd yang dituliskan pada Sabtu (18/8/2018).