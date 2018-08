Bobotoh Tasikmalaya Bangga Koreografi Karya Mereka Jadi Sorotan Media Ultras Luar Negeri

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Isep Heri

TRIBUNJABAR.ID, TASIKMALAYA- Media ultras luar negeri menyoroti aksi bobotoh saat pertandingan Piala Indonesia 2018 antara PSKC Cimahi kontra Persib Bandung di Stadion Wiradadaha, Tasikmalaya, pada Rabu (15/8/2018) pekan lalu.

Berdasarkan pantauan sedikitnya ada dua akun instagram ultras luar negeri yang memposting aksi bobotoh di Tasikmalaya pada laga tersebut.

Dua akun instagram yang menyoroti aksi-aksi suporter penjuru dunia tersebut adalah Ultras World Official dan Casual Ultras.

Aksi yang disoroti kedua akun media ultras luar negeri adalah ketika bobotoh membentangkan koreografi tengkorak disertai trofi Piala Indonesia.

Koreografi tersebut disertai tulisan, "This is not friendly match" dan "Serang lawan taklukan".

• Bolehkah Kurban untuk Orang yang Sudah Meninggal? Ini Penjelasan Ustaz Abdul Somad

• Viral! Kisah Bocah Panjat Tiang Bendera saat Upacara, Tapi Nasibnya Tak Seperti Joni

Mengetahui hal tersebut bobotoh asal Tasikmalaya yang sekaligus Ketua Gorombolan Persib Viking Tasikmalaya Iman Geutih, mengaku bangga aksi bobotoh di tanah kelahirannya mendapat apresiasi dari media ultras luar negeri.

Iman Geutih menuturkan, koreografi tersebut merupakan hasil kerja sama dari tim kreatif Viking pusat bersama bobotoh Tasikmalaya.

Untuk membuat koreografi tersebut, kata Iman Geutih, hanya membutuhkan waktu satu hari persiapan.

Koreografi tersebut, ujar dia, disiapkan khusus untuk pertandingan tersebut, dan dimaksudkan sebagai kejutan bagi penggawa Persib dan juga bobotoh yang hadir di stadion.