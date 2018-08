Rahasia di Balik Adegan Motor Terbang Jokowi Terkuak, Inilah Sosok Pemeran Penggantinya

TRIBUNJABAR.ID - Aksi Presiden Joko Widodo yang memasuki venue pembukaan Asian Games 2018 menarik perhatian penonton bahkan warga negara asing.



Jokowi digambarkan datang mengendarai motor.



Awalnya penonton disajikan cuplikan saat Jokowi hendak menuju Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) dari Istana Negara.



Dalam cuplikan yang ditayangkan sebelum parade kontingen peserta olahraga, Jokowi yang tengah berada di dalam mobil terjebak macet.



Sejumlah pengawal menemani Jokowi dalam perjalanan itu.



Tiba-tiba saja di tengah jalan, rombongan Jokowi teradang oleh suporter Indonesia yang berbondong-bondong ke SUGBK.



"Rombongan suporter Indonesia yang berbondong-bondong ke Stadion Gelora Utama Bung Karno," pekik rombongan tersebut.



Namun, Jokowi tetap santai walaupun mobil yang ditumpanginya terhenti.



"Sudah biarkan saja," ujar Jokowi di dalam mobil.



Kemudian, muncul motor yang ditunggangi dua orang.

Mereka berhenti di samping mobil yang ditumpangi Jokowi.



Tampak dua orang yang berpakaian layaknya Paspampres berdiri di pintu mobil Jokowi.



Jokowi langsung keluar dari mobilnya.



Ia menunggangi sepeda motor tersebut sambil mengenakan helm berwarna hitam.



Pasukan Paspampres mengawal dari dari belakang.



Karena tak bisa menerobos kemacetan di depannya, Jokowi menaiki truk yang ada di depannya.



Adegan motor 'terbang' tersebut layaknya aksi pemain utama di film action.



Jokowi melompati rombongan suporter Indonesia dan langsung tancap gas.



Suasana hening, rombongan suporter hanya bisa tercengang dan bersorak setelah Jokowi berhasil mendarat.



Dalam cuplikan tersebut, Jokowi masuk ke perkampungan yang jalannya sempit.



Ia lihai mengendalikan motor di jalan yang meliuk-liuk.

Bahkan ia melakukan trik motor stoppie saat berhadapan dengan kendaraan lain.



Jokowi menghentikan motornya saat di depannya ada rombongan anak-anak yang akan menyeberang.



Ia mempersilahkan anak-anak tersebut menyeberang sambil membuka helm sampai membuat seorang bocah melongo.



Sampai akhirnya Jokowi tiba di SUGBK melalui tribun penonton dan menyapa seluruh peserta upacara pembukaan Asian Games 2018.



Tentu saja aksi Jokowi itu hanya sebuah skenario.



Ada stuntman di balik adegan motor terbang dan stoppie itu.



Sama halnya seperti aktor yang beraksi di film action.



Mereka menggunakan stuntman atau pemeran pengganti untuk adegan film yang berbahaya.



Melansir dari Grid Oto, terungkap pemeran pengganti Jokowi.



"Pemeran penggantinya Saddum So dari Thailand," ucap Reza SS, stunt rider dan freestyler motor asal Indonesia.



Reza mengatakan Saddum sempat bercerita sedikit terkait keterlibatannya dalam opening ceremony Asian Games 2018.



"Dia bilang iklan Asian Games. Pantesan gue tungguin iklannya enggak muncul, ternyata buat video opening he he," katanya.



Melansir dari akun Instagram Saddum, stuntman itu berasal dari Thailand.



Dari foto-foto yang ia unggah, Saddum aktif sebagai stunt rider.



Berbagai aksi berbahaya di atas motor ia lakoni.



Salah satu trik yang ia lakukan adalah berdiri di atas motor dengan menghadap ke belakang.

Ia mengendalikan setir motor dengan kakinya.

Saddum juga mengunggah foto yang diduga saat ia beraksi sebagai pemeran pengganti Jokowi.

Motor yang ia kendarai dikaitkan dengan sling.



Sling tersebut mengangkat motor untuk adegan terbang.