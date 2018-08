Bek Muda Persija Ini Menjadi Raja Operan di Timnas U-23 Indonesia

TRIBUNJABAR.ID - Bek muda milik klub Persija Rezaldi Hehanussa, empat kali tercatat sebagai pemain dengan jumlah operan terbanyak dalam satu pertandingan pada rangkaian laga internasional Timnas U-23 Indonesia sepanjang 2018.

Contohnya saja, dalam laga Timnas U-23 Indonesia kontra Timnas U-23 Laos di Stadion Patriot, Bekasi, Jumat (17/8/2018).

Dominasi Garuda Muda pada laga itu memang terlihat dari penguasaan bola yang mencapai 68 persen.

Sebagaimana data yang dilansir BolaSport.com dari Labbola, Evan Dimas cs tercatat melepas 666 operan (577 tepat) saat menghadapi Laos.

Bek kiri Rezaldi Hehanussa, muncul sebagai pengoper terbanyak bagi Timnas U-23 Indonesia dalam laga itu dengan catatan 90 operan.

Kisah Mantan Pejuang, Ditawari Bantuan Agar Dapat Pensiunan Malah Uangnya Dibawa Lari https://t.co/WW0fvxIsXF via @tribunjabar — Tribun Jabar (@tribunjabar) August 18, 2018

• Johny Gala, Bocah Pemanjat Tiang Bendera Itu Ogah Jadi Atlet Panjat Tebing

Tingkat akurasinya pun bagus, tepat 76 operan sukses (84 persen).

Menariknya, ini bukan kali pertama bagi Rezaldi muncul sebagai pemain dengan jumlah operan terbanyak di laga internasional Timnas U-23 Indonesia sepanjang 2018.

Jebolan SSB Villa 2000 tersebut telah empat kali menjadi Raja Operan di skuat Garuda Muda tahun ini.

Sebelum melawan Laos, pemain yang kerap disapa Bule ini melakukannya ketika menghadapi Singapura (74 operan),

Tanpa menghitung laga kontra Islandia yang statusnya merupakan duel berlabel timnas senior, hanya Rezaldi dan Zulfiandi yang lebih dari sekali menjadi pengoper terbanyak di tim besutan Milla.

• Asyik Nih! Ada Promo Zuki Merdeka 37 Persen All Item, Menu Suki & Barbeque di Mai Suki Bandung

Saat menghadapi Islandia itu, bek Hansamu Yama menjadi pengoper terbanyak dengan 56 operan.

Berikut daftar pemain dengan operan terbanyak pada laga internasional timnas U-23 Indonesia sepanjang 2018:

Vs Singapura U-23: Rezaldi Hehanussa - 74 operan

Vs Bahrain U-23: Zulfiandi - 66 operan

Vs Korut U-23: M. Hargianto - 46 operan

Vs Uzbekistan U-23: Zulfiandi - 64 operan

Vs Thailand U-23: I Putu Gede Juni Antara - 59 operan

Vs Thailand U-23: Ricky Fajrin dan Hansamu Yama - 69 operan

Vs Korsel U-23: Rezaldi Hehanussa - 36 operan

Vs Taiwan U-23: Rezaldi Hehanussa - 70 operan

Vs Palestina U-23: Gavin Kwan Adsit - 57 operan

Vs Laos U-23: Rezaldi Hehanussa - 90 operan. (BolaSport.com/Andrew Sihombing)